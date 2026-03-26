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Allo show di Marra/Guè del 12 settembre, si aggiunge la data del 13 settembre

Tiziana Barbetta
By Tiziana Barbetta
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MarraeGue_foto.
MarraeGue_foto.

Esauriti tutti i biglietti per l’evento più atteso della scena urban italiana.
A grande richiesta, si aggiunge una seconda e ultima data all’Ippodromo Snai San Siro di Milano: 13 settembre 2026.

Un’occasione irripetibile per il pubblico di rivivere, in un’unica e potente dimensione live, uno dei sodalizi artistici più rilevanti della scena urban italiana.

Il 12 (sold out) e il 13 settembre 2026 all’Ippodromo Snai San Siro i due artisti porteranno sul palco tutti i successi realizzati insieme in 20 anni di carriera e tutta la forza, l’energia e l’estetica di un album, Santeria (Universal – 2016) che ha ridefinito il suono e l’immaginario del rap italiano in un dialogo continuo tra passato, presente e futuro e che verrà, per l’occasione, performato per intero.

I biglietti per il nuovo show del 13 settembre, organizzato e prodotto da Friends & Partners, sono già disponibili su TicketOne e nei circuiti abituali.

Per info: friendsandpartners.it.

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