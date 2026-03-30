Bollate: Gli appuntamenti di aprile in Biblioteca

Primi appuntamenti di aprile. Ecco le date:
Nati per Leggere
Due date:
Venerdì 10 aprile 2026 ore 10:30 Leggere in tutti i sensi. Una guida per i genitori.
Venerdì 17 aprile 2026 ore 10:30 In viaggio fra le storie a ritmo di musica
Percorsi di avvicinamento al libro e alla lettura per bambini dai 3 e i 12 mesi e nato dalla collaborazione tra biblioteca e gli operatori del Consultorio familiare dell’Asst-Rhodense di Bollate.
Partecipazione gratuita con prenotazione obbligatoria
Per prenotarsi scrivere o telefonare a Roberta Roveda
Consultorio Familiare ASST Rhodense
consultorio.familiare.bollate@asst-rhodense.it
Tel. 02994305043
Bibliofilo
Sabato 11 aprile ore 16.30
Incontri di maglia ed uncinetto. Si consiglia di portare il propri strumenti e filati.
Ingresso libero. Durata: 1,5 h
Per informazioni su tutti gli eventi
Biblioteca Comunale
0235005508
biblioteca.bollate@csbno.netb
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