Bollate: Gli appuntamenti di aprile in Biblioteca

Primi appuntamenti di aprile. Ecco le date:

Nati per Leggere

Due date:

Venerdì 10 aprile 2026 ore 10:30 Leggere in tutti i sensi. Una guida per i genitori.

Venerdì 17 aprile 2026 ore 10:30 In viaggio fra le storie a ritmo di musica

Percorsi di avvicinamento al libro e alla lettura per bambini dai 3 e i 12 mesi e nato dalla collaborazione tra biblioteca e gli operatori del Consultorio familiare dell’Asst-Rhodense di Bollate.

Partecipazione gratuita con prenotazione obbligatoria

Per prenotarsi scrivere o telefonare a Roberta Roveda

Consultorio Familiare ASST Rhodense

consultorio.familiare.bollate@asst-rhodense.it

Tel. 02994305043

Bibliofilo

Sabato 11 aprile ore 16.30

Incontri di maglia ed uncinetto. Si consiglia di portare il propri strumenti e filati.

Ingresso libero. Durata: 1,5 h

Per informazioni su tutti gli eventi

Biblioteca Comunale

0235005508

biblioteca.bollate@csbno.netb

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