Lewis Capaldi svela il singolo “Stay Love”, che si va ad aggiungere al suo EP “Survive” uscito nel 2025. L’hitmaker di origini scozzesi ha cantato in anteprima l’emozionante ballata l’altra sera durante il suo show tutto sold-out al Madison Square Garden.

“Stay Love”, un tenero appello all’affetto accompagnato dal pianoforte, mostra Capaldi nella sua versione più vulnerabile, in cui la sua voce inconfondibilmente ricca si fonde con un arrangiamento essenziale che dà peso a ogni parola.

Colma di speranza, la traccia si appoggia a quella solita intensità che è diventata un segno distintivo dell’arte di Capaldi, offrendo una performance potente che sottolinea sia la fragilità che la determinazione dell’artista.

Prodotto da The Monsters & Strangerz e Michael Pollack, “Stay Love” arricchisce “Survive” in una raccolta di cinque tracce, approfondendo ulteriormente l’arco emotivo che Capaldi traccia attraverso il suo ultimo lavoro.

L’EP include già l’inno che dà il titolo all’album, “Survive”, che ha raggiunto la vetta delle classifiche britanniche, l’introspettiva “Something In The Heavens”, la straordinaria “Almost”, dedicata al periodo post-rottura, e la devastante “The Day That I Die”, ognuna delle quali esplora diverse sfumature di perdita, resistenza, progresso e promessa.

La presentazione di “Stay Love” al Madison Square Garden ha rivestito un significato speciale.

Il tour nordamericano di Capaldi prosegue con le prossime tappe in luoghi iconici quali l’MGM Music Hall di Boston (questo fine settimana), il Red Rocks Amphitheatre di Denver (due serate) e, tra gli altri, l’Hollywood Bowl di Los Angeles.

Dopo aver portato a termine con grande successo il suo ultimo tour nelle arene del Regno Unito, che ha registrato 200.000 biglietti venduti, Lewis terrà quest’estate i suoi concerti da headliner più grandi di sempre nel Regno Unito e in Irlanda, con ulteriori date in programma a causa della straordinaria richiesta.

Dodici grandi concerti all’aperto includeranno due date all’American Express presents BST Hyde Park di Londra, con una capienza di 65.000 persone, l’11 e il 12 luglio, con Capaldi che si avvicina rapidamente al milione di biglietti venduti in tutto il mondo solo quest’anno.

L’artista tornerà in Italia con un’unica e imperdibile data: appuntamento mercoledì 17 giugno 2026 a Fiera Milano Live per uno show che si preannuncia un ritorno coinvolgente e indimenticabile. La data è prodotta da Vivo Concerti.

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