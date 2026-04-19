Da venerdì 17 aprile, è in radio e in digitale “DANSONS” (celinedion.lnk.to/Dansons), il nuovo singolo che segna il ritorno sulle scene musicali dell’icona mondiale CÉLINE DION.

Ad accompagnare il brano, è disponibile il lyric video ufficiale, girato in una iconica strada di Parigi dal regista Maxime Allouche: www.youtube.com/watch?v=FHL5wBjqXCI.

Il brano segna una reunion artistica di grande rilievo con Jean-Jacques Goldman, a dieci anni dalla loro ultima collaborazione su “Encore un soir”.

Jean-Jacques Goldman e Celine Dion hanno collaborato più volte nel corso degli anni, in particolare per l’album “D’eux”, pubblicato nel 1995, il disco in lingua francese più venduto di sempre, di cui Goldman è stato principale autore.

“Dansons” vede Céline tornare al repertorio francese (che ha segnato gli inizi della sua straordinaria carriera) e unisce eleganza, ottimismo e profondità emotiva – tratti distintivi di Jean-Jacques Goldman e Céline Dion – a una forte tensione espressiva, tra resilienza e desiderio di connessione attraverso la musica.

Ricevuto da Céline già nel 2020, il brano ha trovato la sua realizzazione solo nel 2026, diventando così simbolo di un ritorno artistico tanto atteso quanto significativo.

«Era il 2020, il mondo si fermava e le persone danzavano, confinate nelle loro case – afferma Jean-Jacques Goldman – Sei anni dopo, niente più virus, ma non serve cambiare una parola: il mondo non gira meglio, e noi danziamo ancora “sopra gli abissi”».

L’uscita di “Dansons” arriva mentre Celine Dion si prepara al suo atteso ritorno sul palco con “CELINE DION PARIS 2026”, una residency evento di cinque settimane presso la Paris La Défense Arena, con 16 concerti in programma tra settembre e ottobre 2026. Un appuntamento che segna l’inizio di un nuovo capitolo nella carriera dell’artista.

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