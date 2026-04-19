Per la prima volta esce in formato CD e vinile per Sony Music “Pink Floyd – live from the Los Angeles Sports Arena, April 26th, 1975”, la registrazione in versione restaurata da Steven Wilson del leggendario concerto dei PINK FLOYD, realizzata dal bootlegger Mike “Mike the Mic” Millard e già parte dell’ampio cofanetto “Wish You Were Here 50”.
Il formato 4LP color trasparente è disponibile in esclusiva per il Record Store Day (https://recordstoreday.com/).
Il formato 2CD sarà disponibile dal 24 aprile. Pre-order: https://pinkfloyd.lnk.to/lasportsarena
Entrambe le uscite contengono il concerto completo in 16 registrazioni live, recentemente restaurate e rimasterizzate dal celebre produttore e musicista Steven Wilson.
“Pink Floyd – live from the Los Angeles Sports Arena, 26 aprile 1975” mette in luce la band nel pieno della sua rapida ascesa. “The Dark Side of the Moon” aveva trasformato i Pink Floyd da una band britannica di grande successo a uno dei più grandi gruppi rock del pianeta.
Da quel momento in poi, le loro esibizioni si sono tenute in stadi ed arene. Il “Wish You Were Here Tour” fu annunciato all’inizio di marzo del 1975, appena un mese prima dell’inizio.
I concerti andarono immediatamente esauriti battendo i record di incassi, compreso quello della Los Angeles Sports Arena, che in un solo giorno vendette tutti i 67.000 biglietti a disposizione per le quattro serate in programma.
Un quinto concerto aggiuntivo andò esaurito nel giro di poche ore.
La registrazione che costituisce la base di questa storica pubblicazione è stata realizzata dal defunto bootlegger Mike “Mike the Mic” Millard, i cui nastri dei concerti tenuti a Los Angeles negli anni 70’ divennero famosi per la loro qualità sonora sorprendentemente chiara.
Per nascondere la sua attrezzatura di registrazione alla sicurezza del locale, Millard spesso fingeva di essere disabile e arrivava ai concerti su una sedia a rotelle. Molti dei bootleg di Millard sono stati stampati su vinile in modo non ufficiale, tuttavia, egli non approvava la vendita delle sue registrazioni a scopo di lucro.
L’uscita di “Pink Floyd – live from the Los Angeles Sports Arena, 26 aprile 1975” segue un anno straordinario per i Pink Floyd.
L’edizione per il 50° anniversario di “Wish You Were Here” è entrata nella Top 10 delle classifiche di tutto il mondo, segnando la seconda posizione numero uno dei Pink Floyd nel 2025 nel Regno Unito, in Germania, in Italia e in Svizzera, 50 anni dopo aver raggiunto per la prima volta la vetta della classifica.
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