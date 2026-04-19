A trent’anni dalla sua prima uscita, torna in libreria Fuori e dentro il borgo, il libro d’esordio di Luciano Ligabue, in una nuova edizione rivista e ampliata in uscita il 5 maggio per Mondadori.

Da tempo esaurito, il volume torna così disponibile per lettrici e lettori, offrendo l’occasione di riscoprire una delle opere più amate dell’universo narrativo di Ligabue. Un ritorno particolarmente significativo per un libro diventato negli anni un titolo di riferimento per il suo pubblico.

Nel volume, Ligabue accompagna il lettore attraverso 50 storie dedicate a fatti, personaggi e atmosfere della Correggio della sua giovinezza, restituendo con la forza della scrittura un mondo fatto di memoria, identità, provincia, musica e relazioni umane.

Racconti in cui affiorano, con autenticità e intensità, temi che attraversano anche la sua poetica musicale: la libertà, l’adolescenza, i legami familiari, il disagio, il desiderio di appartenenza.

Questa nuova edizione, volume prezioso e da collezione, si arricchisce inoltre di una riflessione sul valore della scrittura e della creatività, osservate nella loro dimensione più libera. A completare il volume anche la sceneggiatura integrale di Radiofreccia, il film tratto dal libro e diretto dallo stesso Ligabue, insieme ad altri contributi inediti.

L’uscita di Fuori e dentro il borgo segna così il ritorno di un libro capace di raccontare, con sguardo personale e d’ispirazione, una stagione generazionale e un immaginario profondamente legato alle radici di Ligabue e al suo “borgo”.

La prima presentazione del volume si terrà lunedì 18 maggio al Salone Internazionale del Libro di Torino, alle ore 18:30 all’Auditorium, in un incontro con Andrea Delogu.

Un appuntamento che segna l’esordio pubblico di questa nuova edizione e celebra il ritorno in libreria di uno dei libri più amati dell’universo narrativo di Luciano Ligabue.

La prossima presentazione del libro si terrà il 12 luglio a Correggio (Reggio Emilia).

Il volume è disponibile in libreria dal 5 maggio e preordinabile già da ora, in tutte le librerie

https://www.mondadori.it

Altri articoli di cultura su Dietro la Notizia