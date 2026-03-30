Universal Music Italia presenta la nuova edizione dell’iconico album “Figli delle Stelle”.
Il vinile uscito venerdì 27 marzo, della prestigiosa collezione “STUDIO ORIGINAL MASTER” rappresenta un ulteriore step verso il miglior livello possibile di qualità sonora per un disco considerato un vero capolavoro della musica italiana.
“Figli delle Stelle” è il quinto album in studio di Alan Sorrenti, pubblicato nel 1977 dalla EMI italiana, e segna una svolta nella carriera dell’artista, che abbandona le sonorità del progressive rock per avvicinarsi alla musica disco, un cambiamento che lo rende uno dei pionieri del genere in Italia.
“Sono fiero ed orgoglioso che uno dei miei album di maggior successo sia entrato nella prestigiosa collana vinili della Universal: Studio Original Master.
“Figli delle stelle” incontra lo stile, la sapienza ed il gusto di Pino (Pinaxa) Pischetola, professionista – anche artista – sensibile ed attento all’arte dei suoni, raro nel settore!
Un intervento tecnico e creativo di revisione scrupolosa delle tracce originali che offre un ascolto unico, valorizzandone qualità e contenuti.
Un altro inequivocabile segno che “Figli delle stelle” vivrà per sempre!
Alan Sorrenti
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