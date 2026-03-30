Rho, inaugurata piazza Visconti: grande festa

Ottocento persone hanno preso parte questa mattina, sabato 28 marzo 2026, all’inaugurazione di piazza Visconti a Rho, restituita alla città dopo i lavori di rigenerazione urbana realizzati grazie a fondi europei.

Dopo scavi, cantieri, deviazioni, da tempo piazza Visconti è uno spazio a disposizione di tutti, lo si è visto con la pista di ghiaccio che ha attirato tantissimi ragazzi e famiglie dal 6 dicembre a fine febbraio. Oggi ne è stato celebrato il battesimo ufficiale, come luogo pubblico di incontro, di festa, di gioco.

Erano presenti le forze dell’ordine cittadine, l’onorevole Vinicio Peluffo, il consigliere regionale Carlo Borghetti, l’intera Giunta comunale, i consiglieri comunali Clelia La Palomenta, Giuseppe Caronni, Christian Colombo, il prevosto monsignor Norberto Donghi, il presidente di Fondazione Triulza Massimo Minelli, il Sindaco di Pero Antonino Abate, il Sindaco di Pregnana Angelo Bosani, il vicesindaco di Arese Mauro Aggugini, Anpi, Aned, Associazione combattenti e reduci, diverse associazioni d’Arma, COR protezione civile e Rho Soccorso. E ancora Tommaso Quirino, della Sovrintendenza alle Belle Arti, e gli archeologi attivi nel 2024 sulla piazza.

Partendo da via Madonna e da largo Mazzini, il Corpo Musicale Cittadino Parrocchiale e il Corpo musicale Santa Cecilia di Passirana hanno raggiunto l’area vicina al palco montato sotto il Municipio, diretti rispettivamente dal maestro Simone Clementi e dal maestro Luigi Bascapé.

Il Sindaco Andrea Orlandi ha consegnato le bandiere dell’Italia e dell’Europa all’Arma dei carabinieri. Le bandiere sono state issate sui nuovi pennoni mentre venivano eseguiti l’Inno nazionale e l’Inno alla Gioia, inno dell’Unione europea. Un momento coordinato dal luogotenente Luigi Pino, comandante della Stazione dei carabinieri di Rho, che ha permesso di inaugurare i pennoni dedicati all’Alzabandiera, finora non presenti in centro.

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