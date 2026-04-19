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Geolier al Concerto del Primo Maggio di Roma

Tiziana Barbetta
By Tiziana Barbetta
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Geolier_
Geolier_

GEOLIER, fenomeno musicale tra i più eclatanti che l’Italia abbia visto e vissuto nell’ultimo decennio, si aggiunge alla ricca lineup che anche quest’anno accompagnerà le migliaia di persone in Piazza San Giovanni in Laterano.

Dopo il grande successo del suo nuovo album “Tutto è possibile (certificato doppio platino), che ha monopolizzato le classifiche FIMI/NIQ, Geolier torna così per la seconda volta sul palco del Concertone, in attesa del tour “Geolier stadi 2026”.

Di seguito gli artisti annunciati fino ad ora (in ordine alfabetico): ANGELICA BOVE, BIRTHH, DELIA, DITONELLAPIAGA, EDDIE BROCK, EMMA NOLDE, FRAH QUINTALE, GEOLIER, LA NIÑA, LITFIBA, nella storica formazione degli anni ’80 con Piero Pelù, Ghigo Renzulli, Antonio Aiazzi e Gianni Maroccolo, RICCARDO COCCIANTE e SAYF.

A loro si aggiungono le 3 vincitrici del contest dedicato ai progetti emergenti 1MNEXT: BAMBINA, CAINERO e CRISTIANA VERARDO.

L’evento sarà come sempre a libero accesso e sarà trasmesso in diretta su Rai 3 e Rai Radio 2 e in onda su RaiPlay e Rai Italia.

Rai Radio2, la radio ufficiale del Primo Maggio e di 1MNext, seguirà il Primo Maggio in diretta radiofonica dal pomeriggio a tarda notte con interviste a caldo agli artisti dal backstage di Piazza San Giovanni. Realizzerà inoltre contenuti extra per le pagine social del canale e trasmetterà anche in visual radio sul canale 202.

 www.primomaggio.net

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