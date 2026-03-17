Un incontro emozionante tra il giornalismo d’autore e la forza dell’atletismo paralimpico. Si terrà sabato 21 marzo alle ore 17, nella sala conferenze della Biblioteca di Bollate (Piazza C.A. Dalla Chiesa, 30)

Un evento con cui Bollate Città di Sport si tinge di valori profondi e porta la comunità a riflettere su un binomio inscindibile: Sport ed Inclusione. Il cuore della serata sarà il confronto tra due giganti del settore.

Da un lato Claudio Arrigoni, firma storica del giornalismo sportivo e sensibile narratore del mondo paralimpico; dall’altro Enzo Masiello, atleta che ha fatto della resilienza la sua firma, collezionando successi internazionali.

«Questo appuntamento conclude il percorso olimpico di Bollate Città di Sport e, al tempo stesso, riconosce il valore e il rilievo delle Paralimpiadi di Milano Cortina – dice l’Assessore allo Sport e Tempo libero Mauro Dainelli –. La presenza di Enzo Masiello, atleta paralimpico plurimedagliato nelle edizioni sia estive sia invernali, rappresenta una testimonianza straordinaria di come nello sport, così come nella vita, si possano raggiungere traguardi importanti anche partendo da una condizione di disabilità. A dare ulteriore valore alla serata, la presenza di Claudio Arrigoni, tra i giornalisti italiani più autorevoli nel racconto dello sport paralimpico, capace di unire competenza, sensibilità e una lunga esperienza diretta maturata sul campo in tante edizioni dei Giochi. Insomma un’iniziativa da non perdere, di promozione dell’inclusione, partecipazione e cultura sportiva. Un segnale concreto dell’attenzione che Bollate vuole continuare a riservare a uno sport davvero aperto a tutti”.

L’evento conferma la vocazione di Bollate come centro di aggregazione e promozione sociale. A chiudere la serata, sarà l’esibizione del Coro ANA di Limbiate.

L’iniziativa è organizzata dall’Assessorato allo Sport e Tempo Libero, in stretta sinergia con il CAI Bollate.

Ingresso gratuito fino ad esaurimento posti.

Info: sport@comune.bollate.mi.it – 0235005289

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