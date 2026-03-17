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STM Studio Teatro Arcimboldi: “L’attimo Fuggente”, dal 19 marzo 2026

Tiziana Barbetta
By Tiziana Barbetta
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Nuovo appuntamento all’STM Studio, la nuova sala del TAM Teatro Arcimboldi, dal 19 marzo al 19 aprile 2026 con L’Attimo Fuggente, trasposizione teatrale della celebre pellicola premio Oscar®.

Proprio dopo la cerimonia degli Oscar 2026, il teatro rende omaggio a uno dei film più amati e influenti della storia del cinema.

STM-LAttimo-Fuggente-2026-Prove-2-Foto-di-Alessandro-Morinoi
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Prodotto da STM Live, Show Bees e Fattore K, L’attimo fuggente arriva in teatro come un omaggio potente e contemporaneo a uno dei racconti più iconici del cinema moderno.

Tratto dall’omonimo film del 1989, diretto da Peter Weir e scritto da Tom Schulman, L’attimo fuggente è diventato un vero e proprio cult della cultura contemporanea.

Il film, interpretato da Robin Williams nel ruolo dell’indimenticabile Professor John Keating, ha conquistato pubblico e critica in tutto il mondo, vincendo l’Oscar® per la Migliore Sceneggiatura Originale e ottenendo numerose candidature ai principali premi internazionali.

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