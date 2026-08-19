È in programma domenica 23 agosto, a Legnano (Mi), il nuovo appuntamento di JAZZaltro: nel Parco Isola Fluviale, nei pressi del Castello Visconteo, si esibirà il quartetto del chitarrista e compositore Luca Falomi, che porterà in scena il progetto Myricae.

Condivideranno il palco con il musicista genovese Eugenia Canale al pianoforte, Stefano Della Casa al violoncello e Max Trabucco alla batteria.

Come tutti gli appuntamenti di JAZZaltro, il concerto (inizio live ore 21, accesso da via Castello 1) è a ingresso libero con libera donazione.

L’evento è realizzato in collaborazione con l’amministrazione comunale di Legnano ed è inserito all’interno del palinsesto di eventi La Bella Estate.

Capace di coniugare raffinatezza tecnica, sensibilità compositiva e una rara profondità espressiva, Luca Falomi è una delle voci più interessanti e originali del nuovo panorama chitarristico italiano.

Con Myricae, il suo ultimo progetto (pubblicato dall’etichetta Abeat Records), ha dato vita a un viaggio sonoro poetico e intenso, dove jazz, suggestioni mediterranee, musica etnica, classica, avanguardia e ricerca si intrecciano con naturale eleganza: nove brani strumentali originali con al centro la chitarra, in tutte le sue sfumature timbriche ed espressive.

Il titolo dell’album, ispirato alla celebre raccolta di poesie di Giovanni Pascoli, racchiude un profondo significato personale, richiamando una riflessione intima sulle piccole e grandi cose della vita. Come le tamerici di Pascoli, che simboleggiano una poesia radicata nei temi familiari e quotidiani, così Myricae si pone come un’opera che racconta emozioni e storie attraverso la musica.

Chitarrista in rapida ascesa sulla scena musicale nazionale e internazionale, nel corso della sua carriera Luca Falomi ha collaborato con Gino Paoli, Francesco Baccini, Alberto Fortis, Anna Oxa, Maria Pia De Vito, Javier Girotto, Daniele Di Bonaventura, Petra Magoni, Ferruccio Spinetti, Fausto Beccalossi e tanti altriOn line: jazzaltro.it

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