La cantautrice e performer Ecca Vandal arriva live in Italia, per un unico appuntamento, il 3 settembre 2026 alla Santeria Toscana 31 di Milano.

In occasione del live, l’artista presenterà dal vivo “LOOKING FOR PEOPLE TO UNFOLLOW”, il nuovo album anticipato dal singolo “SORRY! CRASH!”.

I biglietti sono disponibili su www.ticketmaster.it, www.ticketone.it e

www.vivaticket.com.

RADIO FRECCIA è radio partner ufficiale del live.

“LOOKING FOR PEOPLE TO UNFOLLOW” è un progetto intenso e personale, nato dal desiderio di eliminare tutto ciò che prosciuga energie e distorce la percezione della realtà.

L’artista racconta: «I sistemi, le tendenze, l’illusione della connessione continua. Trovo forza nell’essere sincera e diretta, soprattutto in questo momento storico e come donna cresciuta in una cultura che mi diceva che non potevo esserlo».

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