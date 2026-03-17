Frau, da venerdì 20 marzo il nuovo EP “La terza notte”

A pochi mesi di distanza dall’uscita de “La seconda notte” e di un tour nelle librerie di italia

e Europa, il cantautore Frau pubblica venerdì 20 marzo “La terza notte”, il nuovo EP.

Il progetto arriva dopo “La prima notte” e “La seconda notte”, ed è il terzo capitolo di un

percorso di cinque atti che racconta una trasformazione personale e artistica.

Nell’EP ogni brano possiede una propria identità narrativa, ma condivide un immaginario in cui l’amore è centrale e mai risolto. L’anima resta cantautorale, attraversata da sonorità rock e da una scrittura teatrale più ironica e tagliente, con una produzione che non addolcisce, ma mette al centro la parola, il disagio e le contraddizioni emotive.

Così Frau racconta il nuovo ep: “La terza notte è il momento in cui il sogno dell’amore non si spegne, ma diventa consapevole della propria impossibilità. Se “La prima notte” era

smarrimento e “La seconda notte” presa di coscienza, questo terzo capitolo racconta

l’ostinazione emotiva di chi continua a desiderare, pur sapendo che perderà.

È un EP che ruota attorno all’amore in tutte le sue forme distorte: quello idealizzato, quello virtuale, quello osservato da lontano, quello che non riesce mai a diventare reale. Come il sognatore de “Le notti bianche”, rincorro un sentimento che resta sempre un passo avanti, un’ombra luminosa che consola e ferisce allo stesso tempo.

I brani parlano di compromessi, di solitudine emotiva, di una generazione che ama attraverso schermi, fantasie e aspettative irrealizzabili.

Il suono resta cantautorale, ma si fa più disilluso, ironico, a tratti crudele: perché “La terza

notte” è il punto in cui si capisce che l’amore non salva, ma si continua comunque a

cercarlo.”

A partire dal 29 marzo 2026, Frau presenterà “La terza notte” in un tour intimo all’interno di librerie indipendenti in Italia e all’estero.

LA TERZA NOTTE TOUR

29 marzo 2026 – Libreria Bocca Galleria Vittorio Emanuele – Milano

12 aprile 2026 – Libreria Ubik – Napoli

16 aprile 2026 – Libreria L’Ibrida Bottega – Torino

19 aprile 2026 – Mondadori Bookstore – Libreria Ciofalo – Messina

9 maggio 2026 – Piola Piccola – Bruxelles

16 maggio 2026 – Piena Libri Persone e Visioni – Lisbona

23 maggio 2026 – Alfabeto Libri – Amsterdam

30 maggio 2026 – Libreria – Italian and French Bookshop – Parigi

6 giugno 2026 – Libreria Rinascita – Ascoli Piceno

13 giugno 2026 – Mondadori Bookstore – Livorno

20 giugno 2026 – La Libreria Italiana – Madrid

LINK UFFICIALI

Spotify – Instagram

Altri articoli di musica su Dietro la Notizia