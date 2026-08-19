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Prosegue il tour “DOPPIA TRACCIA” della PFM – Premiata Forneria Marconi.

Tiziana Barbetta
By Tiziana Barbetta
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PFM-2026-

Premiata Forneria Marconi ha uno stile inconfondibile che combina la potenza espressiva della musica rock, progressive e classica in un’unica entità affascinante.

Ogni concerto del gruppo è unico, grazie alla profonda intesa tra i musicisti sul palco che sono in grado con maestria tecnica, rispetto, passione e freschezza, di proporre in ogni serata alcune piccole variazioni che rendono il suono sempre attuale.

Ogni concerto infatti è diviso in due parti, la prima con i grandi successi del gruppo, come “Impressioni di settembre”, “È festa”, “Dolcissima Maria”, “La carrozza di Hans” e “Mondi paralleli”, e la seconda dedicata a Faber, “PFM canta De André” con brani come “Il pescatore” e “Volta la carta”.

 Sul palco Franz Di Cioccio (voce e batteria), Patrick Djivas (basso), Lucio Fabbri (violino, cori), Alessandro Scaglione (tastiere, cori), Marco Sfogli (chitarra), Eugenio Mori (seconda batteria). Special guest: Luca Zabbini (tastiere, chitarra, voce).

Prossime date del tour estivo

19 agosto al Largo Castello di Sperlinga (Enna) – evento gratuito

26 agosto in Piazza Giovanni XXIII a Francavilla Fontana (Brindisi) – evento gratuito

30 agosto in Piazza Cesare Leonelli a Campagnano di Roma (Roma) – evento gratuito

www.pfmworld.com
www.facebook.com/premiataforneriamarconiofficial/
https://x.com/pfmufficiale

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