“Zona Bianca”: Lavitola-Ranucci, immigrazione e Ceuta

Un ampio approfondimento sul caso Lavitola-Ranucci, con un’analisi della telefonata tra i due dopo la perquisizione subita dall’ex direttore dell’Avanti lo scorso 4 luglio, sarà al centro dell’appuntamento di domani, giovedì 20 agosto, con “Zona Bianca”, condotto da Giuseppe Brindisi in prima serata su Retequattro.

Spazio, inoltre, al tema immigrazione, mentre a Ceuta è in atto una vera e propria crisi umanitaria, e alle ultime novità sul caso Garlasco.

Infine, un viaggio nell’estate degli italiani, tra ricchezza e difficoltà economiche, con un reportage dalla Costa Smeralda

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