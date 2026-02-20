16.4 C
Milano
venerdì, Febbraio 20, 2026
CULTURA

“Ti mando dei baci”, il primo romanzo del giornalista e critico musicale Diego Perugini

Tiziana Barbetta
By Tiziana Barbetta
È uscito Ti mando dei baci, il primo romanzo del giornalista e critico musicale Diego Perugini, disponibile negli store digitali, in e-book e cartaceo su edizionitriplae.it (senza spese di spedizione).

Un romanzo, una storia di amore e musica parzialmente (molto parzialmente) autobiografica. Un racconto svelto e avvincente, molto pop (e un po’ rock).

Una commedia romantica, lieve e appassionante, un romanzo sull’identità, la musica, l’amore, l’amicizia e la voglia di rimettersi in gioco. Per chi ha il coraggio di farlo, a qualsiasi età.

Si inizia e si finisce dal palco di Sanremo, immersi nell’atmosfera folle, frenetica e surreale del festival.

In mezzo troviamo un lungo flashback diviso in due parti (lato A e lato B come nei vecchi LP) e vari capitoli fra colpi di scena, citazioni di canzoni, sliding doors, situazioni rocambolesche, amori impossibili, amicizie indissolubili, ironiche riflessioni su media, social e mondo della musica.

E molto altro ancora. Lo stile è scorrevole e dal taglio cinematografico, con l’obiettivo di offrire una lettura distensiva e avvincente, ma dove non manca qualche riflessione, anche critica, sul mondo intorno a noi. Una lettura adatta a un pubblico ampio e multigenerazionale, che vuole sognare e distrarsi un po’ dallo stress quotidiano.

edizionitriplae.it/prodotto/ti-mando-dei-baci/

www.facebook.com/diego.perugini.9887/

www.mannaggiallamusica.it/

Tiziana Barbetta

