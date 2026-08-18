Stasera “Le grandi domande di Freedom”, il programma di Roberto Giacobbo

Stasera in prima serata su Retequattro, nuovo appuntamento con “Le grandi domande di Freedom“, il programma di divulgazione ideato e condotto da Roberto Giacobbo, a cura di Contenuti – Production & Media.

La puntata si aprirà con un tuffo nel passato per cercare di rispondere a una domanda tanto affascinante quanto sorprendente: gli antichi sapevano costruire meglio di noi? Dalle piramidi d’Egitto alle mura megalitiche, passando per sistemi ingegneristici avanzati e architetture monumentali come il Pantheon, realizzato dai Romani, sono numerose le opere che ancora oggi suscitano interrogativi e sembrano sfidare le nostre conoscenze.

Un sapere che torna protagonista anche nel Rinascimento, grazie a figure come Brunelleschi e Palladio. Alla base di questo percorso c’è Vitruvio, autore del De Architectura, considerato uno dei testi fondamentali per lo sviluppo dell’architettura occidentale.

18La trasmissione indagherà su questa dimensione sospesa tra dannazione e salvezza, mettendo a confronto prospettive diverse e ripercorrendo luoghi e testimonianze emblematiche. Tra le tappe, il Museo delle Anime del Purgatorio di Roma, il Purgatorio di San Patrizio in Irlanda e Napoli, dove il culto delle anime pezzentelle testimonia un legame ancora molto forte tra il mondo dei vivi e quello dei defunti.

Il viaggio proseguirà all’interno di Forte Braschi, la struttura costruita per proteggere quella che sarebbe diventata la nuova Capitale d’Italia.

Negli ambienti oggi riqualificati, verranno aperte alcune teche per portare alla luce oggetti, curiosità e segreti legati all’universo dello spionaggio, tra atmosfere che sembrano uscite direttamente da una pellicola cinematografica.

A chiudere la puntata sarà un’indagine su un interrogativo che da sempre alimenta curiosità e dibattito: esistono davvero i fantasmi? Testimonianze e registrazioni sorprendenti saranno al centro di un percorso alla ricerca di possibili spiegazioni per alcune delle esperienze più inquietanti narrate da chi afferma di aver avuto un contatto con il mondo degli spiriti.

Le grandi domande di Freedom, un programma di Roberto Giacobbo; capo progetto, Irene Bellini, scritto con Massimo Fraticelli – Michele Rossi; regia, Camillo Cutolo.

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