Miss Sud 2026: il 19 agosto selezioni a Felitto

Il tour di Miss Sud 2026 torna nel cuore del Cilento.

Dopo le selezioni di Corleto Monforte e Moliterno, il concorso nazionale ideato dal patron Gino Stabile farà tappa mercoledì 19 agosto a Felitto (Salerno) per una delle serate più attese dell’estate. La selezione assegnerà importanti fasce valide per l’accesso alla finalissima nazionale del 5 e 6 settembre a Roccadaspide, ma il tour farà ancora tappa il 29 agosto a San Chirico Raparo (Potenza) prima dell’atto conclusivo.

Il concorso, giunto alla sua diciassettesima edizione, continua a portare nelle piazze del Mezzogiorno un format capace di unire moda, spettacolo, musica e valorizzazione dei territori, offrendo alle giovani partecipanti un’importante opportunità di crescita e visibilità.

Nella suggestiva cornice del borgo cilentano sfileranno le concorrenti provenienti da diverse province del Sud Italia, chiamate a conquistare le prestigiose fasce di Miss Sud e Ragazza in Jeans, valide per l’accesso all’atto conclusivo della manifestazione.

Una giuria qualificata valuterà non solo eleganza e portamento, ma anche personalità, spontaneità e capacità comunicative, elementi che da sempre caratterizzano la filosofia del concorso.

Come in ogni appuntamento del tour, anche la serata di Felitto sarà arricchita da momenti di spettacolo, musica dal vivo, ospiti e intrattenimento, trasformando la selezione in un evento aperto a tutta la comunità e ai numerosi visitatori che in agosto animano il Cilento. Un’occasione per promuovere il territorio attraverso uno spettacolo capace di coinvolgere famiglie, giovani e appassionati.

Miss Sud, nata nel 2009, negli anni ha saputo affermarsi come una delle manifestazioni dedicate alla bellezza più seguite del Mezzogiorno, diventando una vera palestra per tante ragazze che hanno poi intrapreso percorsi nel mondo della moda, della televisione e dello spettacolo. Accanto all’aspetto artistico, il concorso rinnova anche il proprio impegno sociale con la campagna “Miss Sud dice No alla violenza sulle donne”, messaggio che accompagna tutte le tappe del tour e rappresenta uno dei valori distintivi della manifestazione.

Dopo Felitto, il tour farà ancora tappa sabato 29 agosto a San Chirico Raparo, in Basilicata, ultimo appuntamento del calendario prima del gran finale del 5 e 6 settembre a Roccadaspide, quando saranno proclamate le nuove regine di Miss Sud 2026.

Altri articoli Lifestyle su Dietro la Notizia