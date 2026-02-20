Rho, PEBA: riapre l’avviso sull’accessibilità cittadina

I piani per l’eliminazione delle barriere architettoniche (PEBA), oggi chiamati “Piani per accessibilità, usabilità, inclusione e benessere ambientale”, nascono come strumenti previsti dalla legge nazionale per monitorare, pianificare e progettare interventi per il raggiungimento di una soglia ottimale di fruibilità degli edifici per tutta la cittadinanza.

Obiettivo è quello di individuare e realizzare percorsi accessibili, installare semafori acustici per non vedenti, rimuovere la segnaletica installata in modo da non ostacolare la circolazione delle persone disabili.

Regione Lombardia con D.G.R. n. 5555 del 23/11/2021 ha approvato “linee guida per la redazione dei piani per l’accessibilità, usabilità, inclusione e benessere ambientale” che, tra l’altro, prevedono l’istituzione, all’interno del Comune, di strumenti di riferimento fondamentali per la consultazione della cittadinanza e dei portatori d’interessi. Uno di essi è l’Ambito di consultazione permanente sull’Accessibilità cittadina.

Al fine di ampliare la partecipazione di soggetti coinvolti, il Comune di Rho riapre il bando per l’Ambito di consultazione permanente sull’Accessibilità cittadina.

L’avviso si rivolge a cittadini, associazioni, enti e professionisti che vogliano contribuire. Potranno:

– promuovere la propria candidatura per l’”Ambito di consultazione permanente sull’accessibilità cittadina”, che rappresenta uno strumento all’interno del Comune “quale luogo di ascolto, proposta, partecipazione e condivisione di tutti gli attori e dei portatori di interesse”;

– consultare gli atti e la documentazione relativa alla procedura volta alla redazione e approvazione del PEBA del Comune di Rho;

– apportare i propri contributi nelle modalità previste dagli avvisi che verranno diffusi attraverso il sito del Comune;

– partecipare alle iniziative promosse dal Comune (convegni, tavole rotonde, manifestazioni, etc).

L’avviso, pubblicato a far data dal 19 febbraio sul sito del Comune di Rho, prevede che entro il 16 marzo 2026 possano presentare istanza a far parte dell’Ambito di consultazione permanente sull’Accessibilità cittadina tutti i soggetti operanti nel territorio comunale che, a titolo esemplificativo, rappresentano le persone con disabilità, prestano attività di assistenza alle persona, ovvero che provvedono al loro trasporto, le associazioni, gli enti che rappresentano cittadini con esigenze specifiche (ad es. consulta dei giovani, associazioni di anziani, rappresentanza di scuole) nonché altri enti e aziende che erogano servizi sul territorio (es. TPL, Utilities) o che rappresentano la comunità cittadina

