AMBIENTE

Città metropolitana Spugna: nuovo tour nel territorio

Tiziana Barbetta
Tiziana Barbetta
Una Città metropolitana di Milano sempre più… Spugna!

Mentre proseguono i cantieri nei 32 Comuni, gestiti dal Gruppo Cap e finanziati dal PNRR, la Città metropolitana di Milano continua a raccontare il percorso intrapreso per rendere il suo territorio più resiliente e in grado di affrontare le sfide del cambiamento climatico, attraverso il Piano urbano integrato.

Un lungo e interessante tour nei Comuni interessati dagli interventi Spugna iniziato la scorsa primavera e che terminerà a marzo 2026, con la consegna di tutti i cantieri. Gli appuntamenti da segnare in agenda:

  • mercoledì 25 febbraio alle ore 18.30 – SAN GIORGIO SU LEGNANO – sala Consiliare, piazza IV Novembre, 7;
  • giovedì 26 febbraio alle ore 18.30 – CORNAREDO – Palazzo della Filanda, Sala Esposizioni, Piazza della Libertà;
  • mercoledì 4 marzo alle ore 18.30 – LEGNANO – Sala Stemmi del Municipio, Piazza San Magno, 9;
  • mercoledì 11 marzo alle ore 18.30 – COLOGNO MONZESE – Villa Casati, via Mazzini 9;
  • sabato 14 marzo – SEDRIANO alle ore 10 – Parco Generale Dalla Chiesa, vicino al Cup di via Fagnani/ via Europa;
  • mercoledì 25 marzo alle ore 18:45 – CINISELLO BALSAMO – villa Ghirlanda Silva, via Giovanni Frova 10.

Gli interventi istituzionali dei referenti della Città metropolitana di Milano e dei Comuni, saranno seguiti da un approfondimento dei diversi interventi sul territorio, per spiegare alla cittadinanza come cambiano piazze, strade e luoghi rivisti secondo l’innovazione di Spugna.

E’ possibile consultare la mappa e la scheda tecnica degli interventi sul sito tematico dedicato.

In allegato le locandine dei primi tre eventi, sempre disponibili anche sul sito: la stampa e la cittadinanza sono invitate a partecipare.

Tiziana Barbetta

Tiziana Barbetta

