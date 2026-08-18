Riprende la stagione estiva di PARCO DELLA MUSICA DI MILANO, la nuova area spettacoli progettata da Unipol Arena, che questa estate ospita una rassegna ancora più ricca!

Martedì 25 agosto salirà sul palco DJO, il progetto musicale dell’attore, produttore e songwriter Joe Keery, noto al grande pubblico per i suoi ruoli in Stranger Things e Fargo.

Con il suo ultimo album “The Crux”, ha compiuto un’evoluzione significativa rispetto ai lavori precedenti, abbandonando le sonorità più lo-fi e synth-driven per abbracciare un suono più ricco e stratificato, ispirato al pop tra fine anni ’60 e ’70, con un ruolo centrale delle chitarre.

Il disco, trainato dal singolo “Basic Being Basic”, arrivato al numero 1 delle radio alternative negli Stati Uniti, ha consolidato il percorso artistico di Djo, proseguito con The Crux Deluxe, un’estensione naturale del progetto.

Dopo un 2025 segnato da un tour mondiale sold out e da una nomination ai Grammy Awards, il 2026 sta confermando e ampliando il successo globale dell’artista: il brano “End of Beginning”, già fenomeno internazionale nel 2024, è tornato in vetta alle classifiche globali, con streaming in forte crescita e una diffusione in oltre 40 Paesi.

Ad aprire la data saranno i Witch Post, il duo indie-pop formato da Dylan Fraser e Alaska Reid.

Parco della Musica di Milano questa estate ha già ospitato molti artisti che hanno confermato il prestigio della location e la sua versatilità: Bad Omens, Halsey, Gloria Gaynor, Mac DeMarco, 5ive, Boy George & Culture Club, Belle and Sebastian, Vulfpeck, Pixies, Caparezza, I Cani e Lorde.

Di seguito i prossimi live:

1 settembre Hollywood Vampires

7 settembre Gemitaiz

8 settembre Negramaro

9 settembre Levante

11 settembre Mannarino

I biglietti sono disponibili sui circuiti di prevendita: www.parcomusicamilano.it

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