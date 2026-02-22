Sesto, aperto sottopasso pedonale stazione-metropolitana M1

Ha aperto ufficialmente ieri, sabato 21 febbraio, il sottopasso pedonale che collega la stazione ferroviaria e la metropolitana M1 Sesto Fs, collegamento fondamentale nello snodo Stazione Sesto Fs.

“Il sottopasso pedonale permetterà di accedere alla stazione ferroviaria e alla metropolitana senza dover risalire in superficie – ha dichiarato il sindaco Roberto Di Stefano – Un intervento strategico che migliorerà la vivibilità della zona, fondamentale per la vita quotidiana di chi ogni giorno si muove per Sesto San Giovanni per lavoro o studio. È un primo passo verso quella che sarà la porta d’ingresso al nuovo quartiere Unione Zero nelle Aree Ex Falck”.

Nel frattempo, proseguono i lavori per la realizzazione della stazione a ponte, un’opera avveniristica e funzionale per la Città della Salute e della Ricerca e che unirà la vecchia Sesto con la nuova. La stazione a ponte si estenderà su piazza Primo Maggio e la nuova piazza lato Città Salute. La struttura moderna in ferro e vetro, con copertura fotovoltaica in grado di alimentare la stazione, sarà un punto panoramico di osservazione sul nuovo grande parco urbano di cui diventerà il principale punto d’accesso.

“La nostra città si appresta a cambiare volto con il più ampio progetto di rigenerazione urbana d’Europa. Sesto San Giovanni è pronto a fare da traino per la Città Metropolitana e non solo, anche grazie a un grande lavoro di squadra: ringrazio RFI e tutti gli attori privati e pubblici coinvolti per questo importante percorso che stiamo realizzando” – ha concluso il sindaco. L’investimento darà un forte impulso alla vivibilità e alla sostenibilità di tutto il quartiere Unione e dell’intera città.

