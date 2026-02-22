Cremona entra tra le 48 città del formaggio italiane

In occasione dell’inaugurazione dell’edizione 2026 de il BonTà & Gusto Divino, in programma fino a lunedì 23 febbraio presso la Fiera di Cremona, la città ha ricevuto ufficialmente il titolo di “Città del Formaggio” conferito da ONAF – Organizzazione Nazionale Assaggiatori di Formaggio: premiata una delle capitali italiane della filiera lattiero-casearia e del turismo gastronomico.

La cerimonia, svoltasi nella giornata di apertura della manifestazione, ha celebrato Cremona e il suo territorio quale eccellenza della produzione lattiero-casearia italiana, riconoscendo il profondo legame tra il territorio e l’arte casearia. Un territorio che annovera due grandi DOP del patrimonio gastronomico italiano: Provolone Valpadana e Grana Padano. Un attestato che valorizza una tradizione consolidata e un patrimonio di prodotti caseari di immenso valore, espressione autentica della cultura e dell’identità cremonese.

Con questo prestigioso riconoscimento, Cremona entra ufficialmente nella rete nazionale delle Città del Formaggio, consolidando il proprio ruolo di punto di riferimento nel panorama lattiero-caseario italiano e rafforzando la propria vocazione come destinazione d’eccellenza per il turismo enogastronomico.

“Oggi Cremona riceve con orgoglio un riconoscimento importante per la città e per l’intera filiera lattiero-casearia del nostro territorio. Non si tratta solo di un titolo, ma di un attestato concreto del valore e dell’eccellenza di un sistema fatto di imprese, prodotti e persone: famiglie che lavorano ogni giorno custodendo tradizioni e rafforzando l’identità agricola della nostra terra. – commenta il Sindaco di Cremona Andrea Virgilio – Celebriamo questo traguardo inaugurando il salone del gusto per eccellenza, il Bontà & Gusto Divino, che grazie alla nostra Fiera e a Sgp Grandi Eventi valorizza e promuove i sapori italiani, dando voce al meglio del comparto agroalimentare. Un ringraziamento speciale a ONAF per aver promosso questo percorso e per il costante impegno nella promozione della cultura e della qualità casearia italiana”.

Il Presidente ONAF, Pietro Carlo Adami, ha sottolineato l’importanza strategica del progetto: “Il progetto delle Città del Formaggio, nato nel 2020, ha raggiunto la quota di 48 città insignite di questo titolo. È stata inoltre istituita la Giornata Nazionale del Formaggio il 12 luglio, in occasione di San Lucio, patrono dei caseari. Un’iniziativa dal valore strategico per l’intero settore: sancire una giornata dedicata ai formaggi significa dare riconoscimento a tutto il comparto, rafforzando il legame tra produttore, consumatore e distribuzione. Cremona e tutte le Città del Formaggio devono unirsi nel progetto di promozione del turismo caseario, che sta riscontrando un notevole successo. Cremona è quindi ambasciatrice dei prodotti caseari di questo territorio e testimone di una cultura alimentare che merita di essere tramandata e valorizzata”.

“Il riconoscimento di Cremona come ‘Città del Formaggio’ rappresenta un motivo di grande orgoglio per l’intero territorio e per il sistema fieristico cremonese. Ospitare la cerimonia inaugurale nell’ambito de il BonTà & Gusto Divino, manifestazione che celebra quest’anno il traguardo dei 20 anni, significa raccontare il territorio e le nostre eccellenze agroalimentari attraverso un evento che è diventato punto di riferimento per appassionati e operatori.- spiega Roberto Biloni, Presidente di CremonaFiere – Questo importante risultato si inserisce nel più ampio ruolo di CremonaFiere nella valorizzazione del territorio: dalle Fiere Zootecniche Internazionali, che raccontano e rappresentano l’intera filiera lattiero-casearia a partire dalla produzione, fino a eventi come il BonTà & Gusto Divino, dove possiamo vedere il risultato finale della filiera stessa, degustando e acquistando prodotti non solo lombardi ma provenienti da diverse regioni italiane. È un percorso coerente che unisce produzione, trasformazione e consumo, rafforzando l’identità agroalimentare del nostro territorio e confermando la Fiera come motore di promozione e sviluppo.”

L’appuntamento è organizzato da SGP Grandi Eventi in collaborazione con CremonaFiere e Vale20

Informazioni e ticket: https://ilbonta.it/

Orari: sabato 21 e domenica 22 febbraio dalle 10 alle 20, lunedì 23 febbraio dalle 10 alle 18

