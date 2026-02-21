AUT – Autor_ Unit_ Teatrali è un nuovo ente di rappresentanza nato con l’obiettivo di tutelare i diritti di drammaturghe e drammaturghi e di contribuire al miglioramento delle condizioni di lavoro nel sistema teatrale italiano. Un luogo di interlocuzione, advocacy, ricerca e azione collettiva che riconosce la scrittura come lavoro e come parte strutturale dei processi produttivi.

AUT nasce come naturale evoluzione di un percorso avviato nel luglio 2024 grazie all’iniziativa di Theatron 2.0 e al progetto OMISSIS – Osservatorio drammaturgico, a cura di Cesare D’Arco e Ornella Rosato, che ha riportato la drammaturgia e il lavoro autoriale al centro del dibattito teatrale contemporaneo.

Attraverso incontri, tavoli di confronto e momenti di studio, OMISSIS ha costruito uno spazio di dialogo tra autori e autrici provenienti da tutta Italia. Nato come ricerca teorica sulla drammaturgia in Italia, il percorso si è progressivamente trasformato in un’indagine collettiva sulle pratiche reali del lavoro autoriale: ruoli, tempi, responsabilità, tutele, riconoscimenti economici e professionali.

L’associazione intende inoltre sviluppare attività formative gratuite riservate ai propri promotori e promotrici, con percorsi dedicati alla scrittura per la scena, alla conoscenza dei diritti d’autore, alla contrattualistica e agli strumenti di tutela professionale.

Al contempo, AUT si impegna a costruire una rete nazionale di drammaturghe e drammaturghi, favorendo lo scambio di pratiche, la circolazione dei testi e il dialogo tra generazioni e territori diversi, e a proseguire l’attività di ricerca e monitoraggio, raccogliendo dati aggiornati sulle condizioni di lavoro autoriale e rendendoli strumento di interlocuzione pubblica.

Infine, l’associazione si propone di sostenere la visibilità e la valorizzazione della scrittura teatrale contemporanea italiana, promuovendo iniziative culturali, editoriali e di diffusione.

https://auteatrali.it/

