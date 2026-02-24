15 C
Sergio Bonelli Editore presenta: “Cheyenne” di Michele Masiero e Fabio Valdambrini

Torna in libreria e fumetteria dal 6 marzo in una nuova edizione Cheyenne, un’avventura tra il western classico e quello più realistico, scritta da Michele Masiero e disegnata da Fabio Valdambrini.

Il racconto di un mondo che sta per giungere al tramonto: la civiltà dei bianchi avanza, inesorabile e spietata, schiacciando i nativi, calpestandone terre, identità e libertà.

Un’avventura che si muove sul confine tra il western classico e avventuroso e quello più realistico e attento alla realtà storica per narrare questo tragico capitolo della storia americana attraverso gli occhi di due uomini: uno in bilico tra due culture, rapito dai Cheyenne quand’era bambino, riportato tra i bianchi dai soldati dell’esercito, e l’altro che va alla sua ricerca, rinunciando alla propria vita.

Il volume è arricchito della prefazione di Michele Masiero e dalla postfazione di Luca Barbieri. La copertina è di Fabio Valdambrini.

