Da ieri, lunedì 23 febbraio, a sabato 28 febbraio a Sanremo (Imperia), in occasione della 76ª edizione del Festival della Canzone Italiana, porte aperte a CASA VESSICCHIO (Bagni Paradiso – Lungomare Vittorio Emanuele II, 31), progetto ideato, voluto e sviluppato insieme al Maestro PEPPE VESSICCHIO e pensato come uno spazio aperto alla creatività, alla formazione e all’incontro tra le arti.

I primi appuntamenti previsti oggi martedì 24 febbraio, giorno di inizio della nuova edizione del Festival di Sanremo: la giornata si è aperta alle 10.30 con una colazione accompagnata da musica, un momento conviviale per iniziare insieme tra note e relax.

Alle 12.30 spazio alla cultura con la presentazione del libro “Oltre” insieme all’autrice Elisa Stella, che racconterà il suo romanzo e dialogherà con il pubblico.

Il pomeriggio prosegue alle 16.00 con la presentazione di “Sanremo e la classifica del tempo”, insieme agli autori Marco Rettani e Nico Donvito, per un approfondimento dedicato alla storia e all’evoluzione del Festival.

Alle 17.45 è previsto lo showcase di Franco Fasano, un momento live tutto da ascoltare.

Alle 18.30 il primo appuntamento con il talk Casa Vessicchio, condotto da Andrea Dianetti, tra musica, racconti e curiosità.

Alle 19.15 aperitivo Aperol, per brindare insieme e continuare la serata in compagnia.

La giornata si conclude alle 21.00 con cena e visione del Festival, per vivere insieme le emozioni della serata.

Casa Vessicchio nasce con l’obiettivo di offrire opportunità ai giovani artisti e a tutti coloro che desiderano avvicinarsi al mondo dell’arte o coltivare il proprio talento. Una missione che Peppe Vessicchio aveva da tempo fatto propria, anche attraverso il suo impegno come responsabile del reparto canoro della Peparini Academy.

In accordo con la famiglia Vessicchio, il progetto è stato portato a compimento nel pieno rispetto della visione del Maestro: un luogo di vita, arte, divertimento, divulgazione e scambio, pensato per accogliere incontri, eventi e momenti di crescita condivisa.

Uno spazio vivo, dove cultura e creatività dialogano naturalmente con il piacere della convivialità, del buon cibo e del buon vino.

