Tiziano Ferro: questa sera sul palco del Festival di Sanremo

Questa sera, in occasione dell’apertura della 76° edizione del Festival della Canzone Italiana, Tiziano Ferro tornerà protagonista sul palco del Teatro Ariston di Sanremo per una occasione davvero speciale.

Durante il suo set, FERRO celebrerà i 25 anni dal suo debutto con “XDONO”, canzone pubblicata il 22 giugno 2001 che gli regalò subito il grande successo in Italia e non solo.

Venticinque anni di successi e un repertorio diventato parte dell’immaginario collettivo, grandi ballad, ma anche pezzi uptempo, brani questi ultimi che saranno al centro del set che l’artista regalerà al pubblico sanremese e in diretta su Rai1.

Non potrà mancare ovviamente l’ultimo singolo “Sono un grande” title track dell’album del cantautore italiano (certificato disco d’oro) che Tiziano canterà per la prima volta dal vivo.

“Sono molto felice di tornare a Sanremo – racconta Ferro con emozione – perché non poteva che essere questo palco il luogo dove dare il via ai festeggiamenti per i miei 25 anni di carriera. Sono grato a Carlo Conti per avermi voluto accanto a lui durante la prima serata del Festival e non posso non ricordare quando proprio Carlo mi ha accolto 25 anni fa durante la prima esibizione Televisiva di “Xdono” durante una Domenica In condotta proprio da lui”.

Ferro tornerà in Italia a maggio per dare il via al suo nuovo tour “STADI 26” che lo vedrà esibirsi in 12 date negli stadi delle principali città italiane. Il tour, prodotto e organizzato da Live Nation, ha già venduto 400 mila biglietti (per info www.livenation.it).

Queste le date del tour:

30 maggio 2026 LIGNANO – Stadio Teghil

6 giugno 2026 MILANO – Stadio San Siro

7 giugno 2026 MILANO – Stadio San Siro

10 giugno 2026 TORINO – Allianz Stadium

14 giugno 2026 BOLOGNA – Stadio Dall’Ara

18 giugno 2026 PADOVA – Stadio Euganeo

23 giugno 2026 NAPOLI – Stadio Diego Armando Maradona

27 giugno 2026 ROMA – Stadio Olimpico

28 giugno 2026 ROMA – Stadio Olimpico

3 luglio 2026 ANCONA – Stadio Del Conero

8 luglio 2026 BARI – Stadio San Nicola

12 luglio 2026 MESSINA – Stadio San Filippo

https://tizianoferro.com/

https://www.instagram.com/tizianoferro/ – https://www.tiktok.com/@tizianoferro

https://www.facebook.com/tizianoferro – https://x.com/tizianoferro

https://www.youtube.com/tizianoferrochannel

Altri articoli di musica su Dietro la Notizia