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Bollate: Comune e Parrocchia insieme per una Veglia per la Pace

Tiziana Barbetta
By Tiziana Barbetta
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Comune-Bollate
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Il Comune di Bollate e la Parrocchia promuovono insieme una Veglia per la Pace, in programma venerdì 24 aprile alle ore 21.00, con ritrovo e partenza dalla piazza del Comune.

L’iniziativa nasce dal desiderio condiviso di offrire alla città un momento pubblico di riflessione, raccoglimento e partecipazione attorno a un tema quanto mai attuale e universale.

Un appuntamento aperto a tutta la cittadinanza, pensato per unire la comunità in un gesto semplice ma forte, capace di richiamare i valori del dialogo, della convivenza e della responsabilità collettiva.

La Veglia percorrerà le vie del centro e sarà accompagnata da parole, immagini e silenzio, per un corale rifiuto di ogni violenza.

In un tempo segnato da conflitti, sofferenze e tensioni internazionali – dicono Comune di Bollate e Parrocchia sentiamo il dovere di proporre anche alla nostra comunità un momento condiviso di riflessione e testimonianza. La Pace non è un tema lontano, ma un impegno quotidiano che chiama tutti noi e che deve permeare le parole, i gesti e le scelte che facciamo ogni giorno. Per questo invitiamo tutte e tutti a questa Veglia, come segno concreto di responsabilità, attenzione, unità e speranza”.

https://comune.bollate.mi.it

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