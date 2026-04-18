Con le sue caramelle alle 13 erbe alpine svizzere Ricola dà ancora la carica alla Stramilano

Le deliziose e originali caramelle svizzere alle 13 erbe alpine tornano anche quest’anno a dare la carica alla Stramilano, la storica manifestazione sportiva che invita all’aggregazione all’aria aperta e allo stare insieme.

Ricola è anche quest’anno sponsor dell’evento che coinvolge non solo campioni e atleti, ma che include e appassiona anche famiglie e gruppi di amici. Appuntamento domenica 3 maggio, in Piazza del Duomo a partire dalle 8.30, a tutti: podisti, amatori e spettatori della Stramilano 5 Km, La Stramilano 10 Km e la Stramilano Half Marathon di 21,097 Km!

Ricola farà assaggiare la bontà e l’originalità dei suoi prodotti benefici attraverso i sample all’interno della mitica sacca gara. Ma c’è di più, sarà possibile degustare le caramelle Ricola anche nei giorni che precedono la manifestazione, presso il Centro Stramilano, il cuore pulsante della manifestazione allestito in Piazza del Duomo, aperto dal 25 aprile fino a sabato 2 maggio dalle ore 10:00 alle ore 20:00 e domenica 3 maggio dalle ore 6:30 alle ore 13:00.

Durante il giorno della gara, Ricola sarà anche presente al villaggio d’arrivo, all’Arco della Pace, dove ci sarà una pagoda dedicata e presso la quale tutti i partecipanti potranno rinfrescarsi dopo la gara con le gustose caramelle.

Protagonisti dell’assaggio Ricola saranno i gusti più amati tra cui MENTA FRESCA, a base di menta piperita delle Alpi Svizzere, una pianta dalle numerose proprietà, tra cui la capacità di rinfrescare a lungo bocca e gola, e la nuovissima caramella LAMPONE E MELISSA, dal gusto sorprendente. Un equilibrio fresco e fruttato tra il sapore intenso del lampone e le note aromatiche della melissa, che la rendono la caramella ideale in ogni momento della giornata.

Per iscrizioni e info: https://www.stramilano.it/

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