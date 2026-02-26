Il Quartetto Rilke apre la rassegna “Palazzo Marino in Musica”

La splendida Sala Alessi del cinquecentesco Palazzo Marino, sede dell’amministrazione comunale di Milano e centro della vita politica, nell’ambito della rassegna Palazzo Marino in Musica ospita tre concerti gratuiti del palinsesto #INSIDE proposto dalle Gallerie d’Italia di Intesa Sanpaolo in occasione della mostra Eterno e visione. Roma e Milano capitali del Neoclassicismo.

Con il primo concerto, previsto domenica 8 marzo, dal titolo Austerlitz e il salotto. La rivoluzione del quartetto, il Quartetto Rilke traccia un percorso dal salotto settecentesco alla soglia del Romanticismo, un viaggio che riflette le profonde trasformazioni di un’epoca in bilico tra la classica armonia e nuove, tempestose passioni, passando da Luigi Boccherini a Ludwig van Beethoven.

Il secondo appuntamento, in programma domenica 15 marzo, ha per titolo Soirée a Palazzo Borghese, con il soprano Rui Hoshina e Alice Baccalini al fortepiano.

L’idea è quella di riproporre idealmente una delle serate musicali che Paolina Borghese, sorella di Napoleone, organizzava a Palazzo Borghese dopo il trasferimento a Roma: musiche di Clementi e Beethoven per fortepiano, accanto ad arie dei compositori più in voga, da Pergolesi a Rossini.

Infine, l’ultimo concerto, L’eco di Napoleone. Variazioni su un’epoca in rivoluzione, si terrà domenica 22 marzo e vedrà protagonista la pianista Eliana Grasso. Il programma racconta in musica la parabola di Napoleone, ideale dell’eroe moderno, geniale e ambizioso ma destinato alla caduta.

Tre opere ne illustrano questa duplice dimensione di grandezza e rovina: 15 Variazioni e Fuga su un tema originale op. 35 (“Eroica”) e la Sonata op. 57 “Appassionata” di Beethoven, e Vallée d’Obermann di Liszt.

I concerti si tengono domenica mattina alle ore 11.00 in Sala Alessi.

I biglietti d’ingresso sono gratuiti: a partire dalle ore 09.30 del giovedì precedente ogni concerto è possibile prenotarli online sul sito della rassegna (www.palazzomarinoinmusica.it) oppure ritirarli (fino a un massimo di due biglietti a persona) presso la biglietteria delle Gallerie d’Italia – Milano in piazza Scala, 6.

www.palazzomarinoinmusica.it

