Sono iniziati in questi giorni gli interventi di riqualificazione di sei aree gioco del territorio comunale, con l’installazione di nuove attrezzature ludiche e pavimentazioni antitrauma, nell’ambito del programma di progressivo rinnovo dei giochi presenti in città.

A darne comunicazione è l’Assessore al Verde pubblico Emilia Pistone, che spiega: “I nostri uffici hanno effettuato un censimento completo delle aree gioco presenti a Bollate: 32 aree per un totale di circa 150 giochi. Su questa base abbiamo impostato un programma di manutenzione e sostituzione che ha due obiettivi chiari: garantire sicurezza e decoro e offrire spazi sempre più curati e inclusivi per bambine, bambini e ragazzi”.

Le aree gioco interessate dai lavori in corso sono: piazza Madonna in Campagna; tre aree gioco nel Parco Martin Luther King; Parco via Madonnina / Tommaso Moro; Parco Coppi di via Montrasi.

I nuovi giochi – scivoli a torre, pannelli ludici inclusivi, giochi a molla singoli e inclusivi, piccola palestra di arrampicata – sono pensati per una fascia d’età dai 3 ai 14 anni e realizzati in plastica riciclata multicolore, in conformità ai Criteri Minimi Ambientali (CAM).

“Parallelamente a questo restyling delle aree gioco – conclude l’Assessore Pistone – la nostra società in house Gaia Servizi effettuerà importanti interventi di manutenzione straordinaria sui giochi esistenti in altre aree cittadine, per sostituire e mettere in sicurezza tutta la città. È un lavoro capillare, che proseguirà nei prossimi mesi e che conferma l’attenzione dell’Amministrazione verso gli spazi pubblici dedicati ai più piccoli e alle loro famiglie”.

