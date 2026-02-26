I film di TIM BURTON rivivono l’1 luglio 2026 alla Cavea dell’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone di Roma (Viale Pietro de Coubertin, 30) con DANNY ELFMAN, iconico compositore e collaboratore del regista da oltre 35 anni, accompagnato dalla celebre ORCHESTRA ROMA SINFONIETTA, nota per le sue interpretazioni di colonne sonore e per la storica collaborazione con Ennio Morricone.

I biglietti sono disponibili al link: ticketone.it

L’evento è organizzato da Intersuoni BMU in collaborazione con Bass Culture e Fondazione Musica per Roma e si svolge in occasione del Roma Summer Fest 2025.

L’imperdibile show “DANNY ELFMAN’S Music from The Films of TIM BURTON” farà rivivere le atmosfere di film indimenticabili come “La fabbrica di cioccolato”, “The Nightmare Before Christmas”, “Edward mani di forbice” e molti altri tra cui la serie Netflix di grande successo “Mercoledì”.

Uno spettacolo immersivo in cui l’orchestra dialoga con suggestive proiezioni tratte dai film, appositamente selezionate da Tim Burton per questo show!

www.dannyelfman.com

facebook.com – instagram.com – open.spotify.com

