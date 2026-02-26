12.4 C
Milano
giovedì, Febbraio 26, 2026
HomeMUSICA
MUSICA

Gianluca Grignani: il 23 maggio, la data zero del tour “Verde Smeraldo – Residui di Rock’n’Roll”

Tiziana Barbetta
By Tiziana Barbetta
0
72
Dettagli allegato Verde-Smeraldo_Residui-di-RocknRoll
Dettagli allegato Verde-Smeraldo_Residui-di-RocknRoll

Il 23 maggio al Lanciano Forum di CASTELRAIMONDO (Macerata) si terrà la data zero di VERDE SMERALDO – RESIDUI DI ROCK’N’ROLL, il tour di GIANLUCA GRIGNANI che lo vedrà in concerto il 25 maggio all’Alcatraz di MILANO e il 27 maggio all’Atlantico di ROMA.

L’elettrico cantautore porterà sul palco l’energia e la grinta che da sempre lo contraddistinguono.

Gianluca-Grignani_ph-SteBrovettoPh_

Gianluca-Grignani_ph-SteBrovettoPh_

In scaletta le canzoni che hanno segnato la sua trentennale carriera e la storia della musica italiana, da “La mia storia tra le dita” a “Destinazione Paradiso”, da “La fabbrica di plastica” a “Quando ti manca il fiato”, da “Falco a metà” a “Cammina nel sole”.

In occasione di questi live, prodotti e organizzati da Trident Music, gli spettatori potranno stare a stretto contatto con uno dei protagonisti più originali e carismatici del panorama musicale italiano, un cantautore pluripremiato, con 5 milioni di dischi venduti e che oggi vanta oltre 6.600.000 ascoltatori mensili su Spotify.

I biglietti per la data zero sono disponibili in prevendita su Ticketone.it e su Ciaotickets.

Info su www.tridentmusic.it.

Venerdì 27 febbraio, in occasione della serata della 76ª edizione del Festival di Sanremo dedicata alle cover, GIANLUCA GRIGNANI sarà ospite di LUCHÈ.

Insieme porteranno sul palco del Teatro Ariston una nuova versione di una delle sue storiche hit, “FALCO A METÀ”, contenuta nell’album “Destinazione Paradiso” del 1995, ripubblicato lo scorso dicembre da Universal Music Italia in una edizione speciale per celebrarne i 30 anni.

www.gianlucagrignani.it

www.facebook.com/grignanigianluca/
www.instagram.com/gianlucagrignaniofficial/

www.twitter.com/grignanipage
www.tiktok.com/@gianlucagrignani
https://www.youtube.com/gianlucagrignaniofficial

https://linktr.ee/gianlucagrignani

Altri articoli di musica su Dietro la Notizia

Tiziana_Barbetta
Tiziana Barbetta

Articolo precedente
Bollate: al via la riqualificazione di sei aree gioco in città
Articolo successivo
Il concerto “Manga Mozart” venerdì 6 marzo al Conservatorio G. Verdi di Milano
Tiziana Barbetta
Tiziana Barbetta

Articoli

- Advertisement -spot_img

Ultimi Articoli

Carica di più

DIETROLANOTIZIA.IT
Registrazione del Tribunale di Milano N.286 del 15-04-2005 Direttore Responsabile-Editore: Davide Falco
Autorizzazione SIAE n. 350\I\05-475

Contattaci: redazione@dietrolanotizia.it

© Copyright - 2025 DIETROLANOTIZIA | P.Iva 04852590969

Termini e Condizioni

Privacy Policy