Il 23 maggio al Lanciano Forum di CASTELRAIMONDO (Macerata) si terrà la data zero di VERDE SMERALDO – RESIDUI DI ROCK’N’ROLL, il tour di GIANLUCA GRIGNANI che lo vedrà in concerto il 25 maggio all’Alcatraz di MILANO e il 27 maggio all’Atlantico di ROMA.

L’elettrico cantautore porterà sul palco l’energia e la grinta che da sempre lo contraddistinguono.

In scaletta le canzoni che hanno segnato la sua trentennale carriera e la storia della musica italiana, da “La mia storia tra le dita” a “Destinazione Paradiso”, da “La fabbrica di plastica” a “Quando ti manca il fiato”, da “Falco a metà” a “Cammina nel sole”.

In occasione di questi live, prodotti e organizzati da Trident Music, gli spettatori potranno stare a stretto contatto con uno dei protagonisti più originali e carismatici del panorama musicale italiano, un cantautore pluripremiato, con 5 milioni di dischi venduti e che oggi vanta oltre 6.600.000 ascoltatori mensili su Spotify.

I biglietti per la data zero sono disponibili in prevendita su Ticketone.it e su Ciaotickets.

Info su www.tridentmusic.it.

Venerdì 27 febbraio, in occasione della serata della 76ª edizione del Festival di Sanremo dedicata alle cover, GIANLUCA GRIGNANI sarà ospite di LUCHÈ.

Insieme porteranno sul palco del Teatro Ariston una nuova versione di una delle sue storiche hit, “FALCO A METÀ”, contenuta nell’album “Destinazione Paradiso” del 1995, ripubblicato lo scorso dicembre da Universal Music Italia in una edizione speciale per celebrarne i 30 anni.

