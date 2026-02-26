Venerdì 6 marzo nella Sala Verdi del Conservatorio G. Verdi di Milano, il concerto intitolato Manga Mozart.

I protagonisti saranno il trio jazz Freak Machine di Giovanni Falzone (con Giuseppe La Grutta al basso elettrico e Riccardo Tosi alla batteria), i Munedaiko, trio di tamburi sacri giapponesi (formato da Mugen, Naomitsu e TokinariYahiro), e la sezione fiati del collettivo monzese Sugarino Project.

Più di un concerto, Manga Mozart è un vero e proprio show in cui si staglia al centro la figura del grande compositore austriaco. Un viaggio mozartiano in un luogo sconosciuto allo stesso Mozart: i suoi temi verranno riletti e rilanciati in maniera nuova e al tempo stesso riconoscibile.

Veri nuovi standard che evidenziano l’anima, il “manga di Mozart”, svincolato da ogni convenzione e da ogni legame con il già sentito. Un cammino di scoperta per tutti, non solo per gli ascoltatori ma anche per gli stessi musicisti, che si cimentano nella costruzione dell’inaspettato e dell’inaudito.

Il trio Freak Machine di Giovanni Falzone è una formazione sulla quale aleggia lo spirito vibrante e rivoluzionario di Jimi Hendrix e la libertà creativa di W.A. Mozart.

Il concerto Manga Mozart inizierà alle ore 20.45 (ingresso 25 euro; prevendita online su www.vivaticket.com/it/ticket/manga-mozart/291721).

Maggiori info online su: www.musicamorfosi.it

Altri articoli di musica su Dietro la Notizia