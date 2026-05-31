Dal 5 al 21 luglio, ad Asti, si terrà una nuova edizione di ASTIMUSICA! Asti torna ad essere, anche quest’estate, uno dei principali poli della musica e dello spettacolo dal vivo in Italia.

Nel cuore del Monferrato, tra paesaggio collinare e patrimonio storico, prende forma la nuova edizione di ASTIMUSICA, un festival capace di unire proposte artistiche nazionali e internazionali in un unico progetto culturale.

Non solo una rassegna di eventi, ma un festival eterogeneo che attraversa musica e spettacolo dal vivo, che trasforma Piazza Alfieri in uno spazio urbano dedicato alla cultura contemporanea, rafforzando il legame tra programmazione culturale e identità del territorio.

In cartellone si alternano grandi nomi della scena musicale e appuntamenti di teatro e narrazione, in un programma pensato per accogliere pubblici di diverse generazioni e sensibilità.

Questa la lineup ad oggi:

5 luglio – ENRICO BRIGNANO con lo spettacolo “Bello di mamma!” – inizio ore: 21.30

6 luglio – IL VOLO – inizio ore: 21.30

7 luglio – ANASTACIA – inizio ore: 21.30

8 luglio – PAOLO RUFFINI e la COMPAGNIA MAYOR VON FRINZIUS con lo spettacolo

“Din Don Down – Alla ricerca di (D)io” – inizio ore: 21.30

9 luglio – ONEREPUBLIC – inizio ore: 21.30

11 luglio – LITFIBA – inizio ore: 21.30

12 luglio – SALMO – inizio ore: 21.30

13 luglio – POOH – inizio ore: 21.30

14 luglio – FIORELLA MANNOIA – inizio ore: 21.30

15 luglio – GIORGIA – inizio ore: 21.30

16 luglio – BLUVERTIGO – inizio ore: 21.30

17 luglio – STEFANO NAZZI con lo spettacolo “Indagini Live 2026” – inizio ore: 21.30

21 luglio – MORRISSEY – inizio ore: 21.30

I biglietti per gli altri eventi in programma sono già disponibili su TicketOne e presso i punti vendita autorizzati.

AstiMusica è organizzato dal Comune di Asti, in collaborazione con Mister Wolf e Audere.

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