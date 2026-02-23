14.6 C
CONVENZIONI

Convenzione tessera mondodisabile.it e Lo Stanzino

Convenzione con la tessera mondodisabile.it e Dietro la Notizia

Sconto del 10% fino ad una spesa di € 50,00
Sconto del 15% fino ad una spesa di € 150,00
Sconto del 20% oltre ad una spesa di € 150,00
Negozio di abbigliamento per neonati e bambini 0-16 anni
Accessori e bijoux per donne di ogni età
Spedizioni in tutta Italia a 7 euro 
via Repubblica, 61 Novate M.se
Informazioni: 02.23164010 – 347.2635499

La tessera associativa di Mondodisabile.it e Dietro la Notizia, é destinata a persone fisiche tramite  App e può essere stampata dal titolare, oppure può essere richiesta ai recapiti sottostanti

Per maggiori informazioni scrivere a info@mondodisabile.it o comunicazione.dietrolanotizia@gmail.com o tramite WhatsApp al numero: 335.5756150

Altre Convenzioni su Dietro la Notizia

