“Art Ensemble” a Torino, spazio cultura e socialità

Nel quartiere torinese di San Salvario apre le porte uno spazio cultura chiamato “ART ENSEMBLE”: aggregazione, spettacoli e cultura. Nuovo presidio formativo creato dalla rifunzionalizzazione di una piccola chiesa in via Petitti 24, a Torino. Il progetto è realizzato e gestito dalla “Fraternità Maria Consolatrice” – associazione di promozione sociale fondata nel 2007 – da sempre impegnata nel sostegno alle persone fragili e alla promozione della cultura come strumento di vera inclusione.

L’iniziativa prende vita in un’aula dall’atmosfera suggestiva, caratterizzata da uno stile gotico eclettico che conferisce agli eventi un fascino particolare e raccolto. La sala – polifunzionale e attrezzata con impianto audio e video – dispone di 90 posti a sedere. E’ pensata per ospitare proiezioni cinematografiche, concerti, spettacoli, incontri culturali e appuntamenti di pubblica utilità. L’obiettivo che si propone è chiaro: stimolare l’aggregazione, contrastare l’isolamento sociale domestico e accendere una nuova luce sul territorio, contribuendo alla rivitalizzazione del quartiere.

Lo spazio “ART ENSEMBLE” vuole essere un luogo dove incontrarsi e confrontarsi, uno spazio veramente aperto alla partecipazione attiva dei cittadini, di tutti i cittadini, non solo quelli del quartiere. Il nome “Art Ensemble” racchiude un significato: ovvero l’insieme delle arti, cinema, pittura, fotografia, letteratura e musica da vivere e al tempo stesso condividere. Progetto che mette al centro le singole persone e la comunità, valorizzando il potere dell’arte come linguaggio universale capace di unire anche generazioni diverse. Particolare attenzione è rivolta alle famiglie e alle persone fragili. L’ingresso agli eventi è a contributo libero, per consentire anche a chi si trova in difficoltà economica di partecipare a momenti culturali e aggregativi.

I volontari della “Fraternità” offrono un servizio di accoglienza in sala e, in occasione di proiezioni o eventi serali, garantiscono un servizio di accompagnamento a casa per le persone del circondario, in particolare anziani soli o con difficoltà motorie. Il progetto “Art Ensemble – Cultura e Socialità” è promosso e finanziato dalla Regione Piemonte e l’Assessorato alle Politiche Sociali. Alcuni eventi sono patrocinati dalla Circoscrizione 8 di Torino. La programmazione culturale prevede: proiezioni cinematografiche ogni giovedì alle ore 21.00 con pellicole d’essai o a tema socioculturale, introdotte da presentazioni e momenti di approfondimento. La domenica alle ore 18.00 appuntamento con la rassegna “Rivediamoli insieme”, dedicata ai film da riscoprire sul grande schermo.

Sono inoltre in calendario rassegne tematiche e dedicate a grandi registi, previste il sabato nel tardo pomeriggio. Per partecipare alle attività cinematografiche è richiesta la tessera annuale di 10.00 euro.

Per quanto riguarda la musica è in programmazione “Storie cantate”, a cura dell’Opera Rinata diretta da Valter Carignano e Roberta Wildmann. Concerti e cori polifonici animeranno la sala con repertori che spaziano dalla tradizione ai tempi attuali. A settembre ci sarà anche una mini rassegna jazz con artisti del circuito torinese. Per la storia e la cultura locale una serie di incontri dal titolo “Piemonte com’era-immagini e parole”. Tradizione e curiosità della nostra Regione in un viaggio tra memoria e identità. Il polo culturale “ART ENSEMBLE” si propone così come un nuovo punto di riferimento per San Salvario, facilmente raggiungibile (fermata Metro Dante, bus 18), dove cultura e socialità si intrecciano per costruire relazioni e rafforzare il senso di comunità. In sintesi, lo spazio di via Petitti 24 a Torino non è un semplice luogo religioso dismesso, ma aspira a diventare un centro culturale attivo con eventi e proposte artistiche per tutta la comunità torinese.

Spazio Culturale “ART ENSEMBLE”, associazione di cultura e socialità

Via Ilarione Petitti 24, Torino

Gestore: Fraternità Maria Consolatrice – APS

Info e contatti: 366 3407927

Email: fraternita.mc@libero.it

Sito web: www.missionepadrearsenio.it

