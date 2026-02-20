Travis Scott live in Italia: Venerdì 17 luglio

Venerdì 17 luglio 2026 Travis Scott salirà sul Main Stage della RCF Arena di Reggio Emilia, per uno degli eventi più potenti e attesi dell’estate musicale europea.

Con questo annuncio, HELLWATT FESTIVAL svela l’ultimo headliner della sua 1° edizione, completando una lineup pensata per segnare un nuovo standard nel panorama dei grandi live internazionali.

Dopo il grande ritorno live di YE – KANYE WEST e una serie di nomi di fama mondiale come DJ SNAKE, MARTIN GARRIX, OZUNA e RITA ORA, il rapper statunitense è la ciliegina sulla torta di un cast mai visto per una 1° edizione di un festival!

Artista capace di ridefinire i codici dello spettacolo contemporaneo, Travis Scott incarna una visione che unisce musica, tensione scenica ed energia collettiva.

Le sue performance non sono semplici concerti, ma esplosioni di suono, ritmo e presenza, esperienze ad altissima intensità che trasformano il live in un evento totale.

L’appuntamento del 17 luglio rappresenta uno dei vertici energetici dell’intero festival: una performance destinata a imprimersi nella memoria del pubblico.

Le prevendite per la giornata di Travis Scott apriranno lunedì 23 febbraio alle ore 16.00 su Ticketmaster e Vivatcket.

