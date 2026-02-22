Capo Plaza torna live da luglio con il “Summer Tour”

Dopo il grande successo dell’ultimo tour con i sold out nei palasport di Assago e Roma e un tour estivo terminato con il tutto esaurito al Carroponte di Milano, CAPO PLAZA, uno degli artisti più importanti della scena rap, si prepara a tornare live in Italia con un tour che lo vedrà impegnato nel corso della prossima estate.
Queste le date del “Summer tour”:
27 luglio – RICCIONE | Riccione Music City
29 luglio – ROMA | Auditorium Parco della Musica
30 luglio – NAPOLI | Arena Flegrea- Noisy Naples Festival
20 agosto – ALGHERO | Alguer Summer Festival
22 agosto – PALERMO | Dream Pop Fest
5 settembre – FIRENZE | Decibel Open Air
6 settembre – BARI | Sottosopra Fest
I biglietti per le nuove date saranno disponibili dalle ore 11:00 di martedì 24 febbraio su www.livenation.it
Per i soli iscritti alla My Live Nation i biglietti saranno disponibili dalle ore 11:00 di lunedì 23 febbraio.
