Questa sera, Domenica 22 febbraio 2026 dalle ore 19:30 in diretta sul NOVE, e in streaming su discovery+, nuovo appuntamento con “Che Tempo Che Fa” di Fabio Fazio, con Luciana Littizzetto e Filippa Lagerbäck.

Ospiti della puntata: il Direttore Artistico e conduttore del 76° Festival di Sanremo Carlo Conti, a pochi giorni dall’inizio della kermesse musicale, al via da martedì 24 febbraio.

Enrico Brignano, nei teatri d’Italia con lo spettacolo di grande successo “Bello di Mamma”.

E ancora: Antonio Di Pietro; Gherardo Colombo; Umberto Tozzi, in tour per i suoi 50 anni di carriera con “L’Ultima Notte Rosa The Final Show”, l’ultima tournée prima del suo ritiro; lo scrittore Premio Strega e Premio Campiello Paolo Giordano; Roberto Burioni, Professore Ordinario di Microbiologia e Virologia all’Università Vita-Salute San Raffaele; l’editorialista del Corriere della Sera Ferruccio de Bortoli; il direttore de Il Post Francesco Costa; l’editorialista de la Repubblica Massimo Giannini; Cecilia Sala; Marco Varvello.

A chiudere la puntata l’immancabile appuntamento di “Che tempo che fa – il Tavolo” con: Michele Zarrillo, presto in tour nei teatri italiani con “1996 – 2026 L’elefante e la farfalla”; la leggenda dello sci Gustav Thöni, in libreria con “Una scia nel bianco. La mia vita in pista, dalla Valanga Azzurra al mito”; Francesco Antonio Migliazza; Nino Frassica; Mara Maionchi; Paolo Rossi; Gigi Marzullo; la Signora Coriandoli; Orietta Berti; Ubaldo Pantani; Cristiano Malgioglio; Francesco Paolantoni; Giucas Casella.

www.nove.tv

