Spirit de Milan: gli appuntamenti dal 18 al 23 novembre

Allo Spirit de Milan la musica continua a vivere nella sua forma più autentica: quella di una casa accogliente e sempre in movimento, dove ogni settimana prende vita un piccolo festival fatto di concerti, balli, racconti ed emozioni condivise.

È il luogo in cui artisti e pubblico si incontrano e in cui, da anni, la città trova uno spazio genuino per riscoprire il piacere dello stare insieme.

Oggi, martedì 18 novembre, lo Spirit torna a riempirsi di energia con il ritorno del Ca.Bar.Et Boh.Visa, l’appuntamento più irriverente del martedì milanese. Intorno alle 22 il cast sale sul palco con la consueta miscela di musica e cabaret “fuori dagli schermi”, accompagnato da ospiti a sorpresa e da un pubblico sempre pronto a lasciarsi trascinare in quel vero e proprio “stretching emotivo” che la serata promette.

Mercoledì 19 novembre si viaggia invece verso le atmosfere dell’Irlanda con la Irish Night e il concerto dei Keltaholics, preceduto dalla lezione di primi passi di irish dance guidata dai Gens d’Ys. Con violino, chitarra, voce, bouzouki e bodhrán, il quartetto farà scoprire al pubblico l’anima profonda del folk irlandese e bretone, conducendo gli spettatori in un percorso che dalle coste atlantiche arriva fino ai grandi festival internazionali, tra ballate, tradizioni antiche e set strumentali carichi di energia.

Giovedì 20 novembre torna l’appuntamento con Barbera & Champagne, questa volta con il menestrello Luca Maciacchini e il suo one man show interamente dedicato alla tradizione popolare lombarda e al cabaret milanese. Un viaggio teatrale e musicale che attraversa Svampa, Valdi, Jannacci e lo stesso Maciacchini, in un racconto schietto e diretto che rievoca le atmosfere delle osterie milanesi di un tempo.

Il venerdì è sinonimo di Bandiera Gialla, e il 21 novembre la pista si accende grazie ai Mary & The Quants, formazione milanese legata all’universo musicale degli anni Sessanta. Il concerto è seguito dal dj set anni 70-80-90 curato da Alex Biasco, che prolunga fino a notte fonda il viaggio nelle epoche d’oro della musica leggera e dance.

Sabato 22 novembre lo Spirit torna a essere la capitale dello swing con la Holy Swing Night animata dai Jumping Jive, protagonisti di una serata interamente dedicata alla Swing era degli anni Trenta e Quaranta. Le loro sonorità incarnano l’essenza dei balli come Lindy Hop, Balboa e Shag, creando quel dialogo giocoso tra musica e danza che rende ogni Holy Swing Night una festa unica. A seguire, lo Swing Dj set di Fish mantiene viva l’atmosfera.

La domenica, come da tradizione, il locale apre a pranzo e il pomeriggio si anima con il consueto Hot Jazz Club, che in questa occasione porta sul palco la Nota Jazz Band, custode delle sonorità di New Orleans che da anni caratterizzano questo appuntamento. La giornata prosegue con il concerto di Laura B e Nicola Gallo, rispettivamente cantautrice dal gusto black e polistrumentista, che propongono per l’occasione musica tratta dal repertorio italiano e internazionale per far rivivere stili, epoche e atmosfere dagli anni ’60 ad oggi.

Si conclude alle 21.30 con la musica dal vivo dei The Nighthawks. Guidata dal batterista Marco Betti, la band fonde rhythm and blues, soul e jazz in uno spettacolo vibrante costruito attorno al timbro caldo dell’organo Hammond. Ne nasce una vera e propria revue ricca di groove ed energia, perfetta per chiudere in bellezza una settimana intensa.

