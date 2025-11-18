Visitare il Lago di Como e il Lago di Lugano con la famiglia: consigli e suggerimenti

I laghi di Como e di Lugano sono due mondi vicinissimi, uniti da meravigliose strade panoramiche che permettono di immaginare l’intera area come un unico, grande parco naturale. Il cuore pratico del viaggio si trova nel triangolo centrale del Lario — Bellagio, Varenna, Menaggio — dove i traghetti accorciano le distanze e rendono semplice costruire giornate flessibili, perfette per grandi e piccoli.

Sull’altro versante, Lugano accoglie con la sua eleganza verde: una città intima, ordinata, con lungolaghi pianeggianti, musei accessibili anche con carrozzina e parchi giochi curati. Tra Menaggio e Lugano bastano pochi chilometri per attraversare il confine e scoprire un cambio di tradizioni e culture, ma non di paesaggio: restano le montagne, le ville storiche e i giardini dal profumo prealpino.

È qui che la vacanza in famiglia trova la sua dimensione naturale: spostamenti brevi, tante esperienze ravvicinate, ritmi rilassati. Un esempio? Una mattina tra barche e gelati a Menaggio, pranzo vista lago, pomeriggio in battello verso Varenna per passeggiare tra i vicoli e, il giorno successivo, un tramonto al Parco Ciani di Lugano. Il filo conduttore è la semplicità logistica: i bambini si stancano meno, i genitori organizzano meglio, e l’intera famiglia si gode a pieno la giornata. L’impressione è quella di un’unica destinazione, dove l’eleganza lombarda e il ritmo ticinese dialogano in perfetta armonia.

Cosa vedere tra Como e Lugano: borghi, funicolari e parchi

Il fascino del Lago di Como vive nelle sue sponde eleganti, nelle ville botaniche e nelle piazze affacciate sull’acqua. Varenna regala scorci pittoreschi e un lungolago perfetto per passeggiare con i più piccoli. Bellagio è un salotto fiorito di scalinate e botteghe artigiane. Menaggio, solare e accogliente, è la base ideale per esplorare entrambe le sponde.

Spostandosi verso ovest, il Lago di Lugano si rivela più intimo e rilassato. Gandria, raggiungibile anche in battello, conserva il fascino dei borghi di un tempo: vicoli stretti, porticine colorate e ristorantini sull’acqua. Morcote, con le sue logge in pietra, i portici e le scalinate che conducono alla chiesa di Santa Maria del Sasso, sembra uscita da un libro illustrato. Il vicino Parco Scherrer, con le sue atmosfere esotiche, completa la magia.

Per chi ama osservare il panorama dall’alto, le funicolari del Monte Brè e del San Salvatore offrono viste spettacolari dove l’azzurro del lago incontra il profilo delle Alpi.

A Como, la funicolare per Brunate regala un colpo d’occhio unico sul primo bacino del Lario e accesso a sentieri panoramici adatti anche ai bambini.

Così la vacanza si tesse di giornate leggere: un mattino da esploratori in un borgo, un pomeriggio in quota con merenda al rifugio, una sera ad ammirare i battelli incrociarsi al tramonto.

Soggiornare al Parco San Marco

Affacciato sul Lago di Lugano e a pochi minuti dal Lago di Como, Parco San Marco è un resort 4 stelle che riunisce in un’unica cornice spiaggia privata, aree benessere, ristorazione, sport e spazi dedicati ai bambini. L’atmosfera è quella di un piccolo ecosistema del benessere, immerso nella natura.

La spiaggia con pontile, i prati morbidi, le piscine che alternano zone relax e spazi gioco, la Family SPA San Marco, i club per bambini suddivisi per fasce d’età: ogni dettaglio è pensato per il comfort di tutta la famiglia.

Chi desidera esplorare può affidarsi alla reception, che costruisce itinerari personalizzati e suggerisce escursioni nei dintorni. Chi invece vuole semplicemente rallentare, può passeggiare tra i giardini terrazzati o ammirare il lago dal silenzio del parco.

La Dependance del Parco: libertà e comfort per tutta la famiglia

Nel cuore del resort, la Dependance del Parco rappresenta la soluzione ideale per famiglie con bambini: spazi ampi, soluzioni indipendenti e tutti i servizi del resort a portata di mano. Qui si vive con la libertà di una casa — camere separate, cucina funzionale, orari flessibili — ma con i privilegi di un grande resort: piscine, spiaggia, ristoranti, wellness e attività su misura.

Il collegamento con il resto della struttura è armonioso e accessibile, anche con passeggini: un equilibrio raro tra autonomia e comodità, perfetto per chi viaggia in famiglia.

Le altre anime del Parco San Marco: benessere, gusto e natura

Oltre alla Dependance, il Parco San Marco offre una varietà di ambienti che permettono a ciascun membro della famiglia di vivere la vacanza secondo i propri ritmi. Le aree benessere, con percorsi d’acqua e zone relax, si alternano a spazi outdoor per attività leggere, yoga, sport o semplici giochi sul prato. La ristorazione coniuga i desideri degli adulti — piatti curati, ingredienti del territorio, carta dei vini selezionata — con le esigenze dei più piccoli, per i quali non mancano semplicità e momenti di svago. Il parco stesso diventa parte dell’esperienza: una passeggiata tra aiuole fiorite, terrazze panoramiche e panchine con vista sul lago è già un modo per rallentare e ritrovare armonia.

