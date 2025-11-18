7.4 C
MUSICA

Al CPM Music Institute di Milano, torna l’Open Week

Locandina
Locandina

Da ieri lunedì 17 novembre, a giovedì 20 novembre al CPM Music Institute di Milano, la Scuola di Musica fondata e presieduta da FRANCO MUSSIDA, torna l’OPEN WEEK, 4 giorni ricchi di incontri con artisti e operatori del settore musicale, laboratori didattici e masterclass imperdibili volti a far conoscere tutte le sfumature del mondo della Musica.

Tutti gli eventi sono inseriti nel programma della MILANO MUSIC WEEK 2025.

Sul palco del Teatro del CPM Music Institute (Via E. Reguzzoni, 15, Milano) si alterneranno addetti ai lavori, artisti e musicisti che condivideranno la propria esperienza e si confronteranno con gli studenti della Scuola e con il pubblico.

Tra gli ospiti di questa nuova edizione dell’Open Week il collettivo C’MON TIGRE, il poeta e scrittore CINASKI, l’artista versatile DAVIDE SHORTY, l’attore, cantante e speaker radiofonico FABIO INGROSSO, il polistrumentista GIULIO BIANCO, il chitarrista e compositore ICARDI con il suo trio, il chitarrista LUCA NOBIS e il batterista ROBERTO GUALDI, il pianista, tastierista e sound designer MANUELE MONTESANTI, il cantautore e storyteller MURUBUTU, il violinista PETER TICKELL, Catalogue & Strategic Marketing Director di Warner Music e Head of Ada Music RENATO TANCHIS, il batterista, arrangiatore e produttore RICKY QUAGLIATO, il bassista ROBERTO GALLINELLI e tanti altri.

Per gli eventi su prenotazione è necessario scrivere a comunicazione@cpm.it.

Tutte le informazioni e le modalità di prenotazione di accesso agli appuntamenti sono disponibili sul sito www.cpm.it.

