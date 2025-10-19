Teatro Arcimboldi – Serena Brancale – 25 ottobre 2025

Serena Brancale il 25 ottobre sarà per la prima volta sul palco del TAM Teatro Arcimboldi Milano.

Uno show che si preannuncia potente, colorato e ricco di contaminazioni, in perfetto stile Brancale: jazz, soul, elettronica, dialetto e groove si fondono in un’esperienza live totalizzante, capace di sorprendere il pubblico fino all’ultimo brano.

L’artista si è esibita su prestigiosi palchi internazionali, conquistando il pubblico con una serie di live. Le sue esibizioni hanno rappresentato non solo un importante riconoscimento nazionale e internazionale, ma anche la conferma del suo carisma scenico e della forza comunicativa della sua musica.

www.teatroarcimboldi.it

