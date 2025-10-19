13.6 C
Incendio in via Vitruvio, salva un’anziana signora

incendio-milano-centrale
incendio-milano-centrale

L’incendio é divampato intorno alle 16.30 a Milano in un edificio di quattro piani in via Vitruvio 44 a pochi passi dalla Stazione Centrale.

Le fiamme si sono sviluppate in un appartamento andato quasi distrutto al primo piano

All’ interno si trovava una anziana rimasta fortunatamente soltanto ferita e subito soccorsa prima dai vigili del fuoco e dopo dai sanitari del 118.

Altre tre persone sono rimaste intossicate e le condizioni di salute per fortuna non destano preoccupazioni.

Le sei squadre dei vigili del fuoco inviate sul posto hanno provveduto a mettere in sicurezza l’edificio per il quale è stata necessaria anche l’evacuazione dei residenti presenti nel momento dell’incendio.

