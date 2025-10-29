12 C
Sergio Bonelli Editore presenta: “Dracula” illustrato da Paolo Barbieri

Cover
cover

«Dracula è un essere immortale che si maschera da essere umano e come un camaleonte demoniaco alterna vecchiaia e gioventù, violenza e signorilità, forma di lupo o di topi. Nei miei disegni ho cercato segni e colori che stiano in equilibrio tra luce e ombra, speranza e sconforto».

Così Paolo Barbieri presenta il suo ultimo lavoro, che affianca le sue magistrali illustrazioni a estratti del romanzo di Bram Stoker nelle parole di Angelo Nessi, che nel 1922 tradusse per Sonzogno la prima edizione del romanzo intitolandolo “Dracula. L’uomo della notte”.

tavola
tavola

In questo volume, presentato in anteprima a Lucca Comics & Games 2025 e disponibile dal 14 novembre in libreria e fumetteria, Barbieri ci porta con sé in un viaggio tra horror gotico e dark fantasy che coglie la reale essenza della storia, celebrando l’anima profonda del capolavoro senza tempo di Bram Stoker.

Nelle librerie del circuito Manicomix, al Bonelli Store e nel nostro Shop online sarà disponibile una versione variant con una copertina che rende omaggio a una delle più celebri cover della storia della musica rock, e che contiene una stampa esclusiva riproducente la copertina della versione regular.

https://shop.sergiobonelli.it/libri/2025/10/13/libro/dracula-illustrato-da-paolo-barbieri-1026586/
https://shop.sergiobonelli.it/libri/2025/10/13/libro/dracula-illustrato-da-paolo-barbieri-variant-1026588/
Articoli

