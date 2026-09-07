La Sindaca e l’Amministrazione Comunale di Bollate

RINGRAZIANO

Salvatore Liccardo | Maggiore dei Carabinieri della Tenenza di Bollate

per il coraggio, la professionalità e l’umanità profusi in tre anni di servizio a tutela della comunità bollatese.

Con gratitudine per l’impegno costante nella sicurezza del territorio e per aver saputo essere, oltre che presidio dello Stato, punto di riferimento e ascolto per i cittadini.

Al congedo, l’Amministrazione Comunale rinnova la propria stima e riconoscenza.

Questo il contenuto della pergamena che venerdì 4 settembre 2026, la Sindaca Carolina Nizzola ha consegnato, al Maggiore della Tenenza dei Carabinieri di Bollate Salvatore Liccardo, prossimo alla pensione.

“Desidero salutare pubblicamente il Maggiore Liccardo a nome mio, dell’Amministrazione comunale e dell’intera cittadinanza per questi tre anni in cui ha operato nel nostro territorio – ha detto la Sindaca. Con l’occasione rivolgo a lui e ai suoi uomini della Tenenza, un sentito ringraziamento per la dedizione al lavoro, per la capacità investigativa, per l’impegno quotidiano profuso a garantire con professionalità e abnegazione la sicurezza e la civile convivenza tra i cittadini”.

Caloroso il saluto del Maggiore Liccardo che ha evidenziato il bilancio positivo dei tre anni trascorsi a Bollate, anche per l’accoglienza ricevuta da cittadini e istituzioni.

Il benvenuto della Sindaca al Maresciallo Matteo Ferranti che ha assunto il comando della Tenenza.

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