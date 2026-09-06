Cortile di Palazzo Citterio, martedì 8 settembre: “La catastròfa”

Martedì 8 settembre, alle ore 20.30, nel Cortile di Palazzo Citterio, va in scena La catastròfa, drammaturgia corale, dal romanzo-verità di Paolo Di Stefano, firmata con Etta Scollo e Leonardo De Colle, in occasione del 70° anniversario della tragedia di Marcinelle.

Lo spettacolo è una produzione del Piccolo Teatro di Milano – Teatro d’Europa, diretta da Riccardo Frati, con le musiche e le canzoni composte ed eseguite da Etta Scollo e la voce recitante di Leonardo de Colle.

La catastròfa ricostruisce una delle pagine più nere della storia italiana ed europea, la tragedia di Marcinelle avvenuta la mattina dell’8 agosto 1956 in un distretto carbonifero del Belgio.

Nell’incidente, scatenato da un incendio a 975 metri sottoterra, morirono 262 minatori, 136 dei quali erano emigranti italiani, costretti a lavorare in condizioni precarie in seguito a uno scambio italo-belga tra uomini e carbone siglato nel 1946.

Lo spettacolo prende le mosse dall’opera di Paolo Di Stefano, pubblicata da Sellerio. L’adattamento con libretto e drammaturgia firmati dall’autore insieme a Leonardo De Colle ed Etta Scollo, e ora diretto da Riccardo Frati per il Piccolo Teatro di Milano, dà voce, nella suggestiva cornice di Palazzo Citterio, a sopravvissuti, soccorritori, vedove e orfani.

Alle testimonianze si intreccia la ricostruzione degli eventi, tratta dagli atti processuali e dagli interrogatori. Tra memoria storica e creazione artistica si compone un racconto di forte intensità civile ed emotiva.

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