MAKTEK Eurasia 2026 raggiunge la piena capacità: aziende italiane tra gli espositori a Istanbul

MAKTEK Eurasia 2026 ha raggiunto la piena capacità espositiva in tutti i 14 padiglioni, secondo quanto comunicato da Tüyap. Tra gli espositori saranno presenti anche produttori italiani con stand propri. All’evento di Istanbul prenderanno parte oltre 1.000 aziende, marchi e rappresentanti.

Istanbul, Turchia — MAKTEK Eurasia 2026 ha occupato tutti i 14 padiglioni disponibili, raggiungendo la piena capacità espositiva sui 120.000 metri quadrati del Tüyap Fair and Congress Center di Istanbul già prima dell’apertura, dopo che la domanda degli espositori ha superato gli spazi disponibili. La fiera si svolgerà dal 28 settembre al 3 ottobre 2026 e riunirà oltre 1.000 aziende, marchi e rappresentanti provenienti da più di 30 Paesi. Tra gli espositori saranno presenti anche produttori italiani.

İlhan Ersözlü, General Manager di Tüyap Fairs Production Inc., ha dichiarato: «Il fatto che tutti i 14 padiglioni siano al completo riflette il forte interesse internazionale nei confronti di MAKTEK Eurasia. La fiera è diventata uno dei principali appuntamenti dedicati alle tecnologie per la produzione in Turchia e nell’area eurasiatica. Offre inoltre alle aziende l’opportunità di accedere ai mercati internazionali, mostrando al mondo le competenze ingegneristiche e la capacità produttiva della Turchia».

Murat Akyüz, Presidente della Machine Tools Industrialists and Business Association (TİAD), ha dichiarato: «MAKTEK Eurasia è uno degli appuntamenti più completi in Turchia e nell’intera regione per il settore delle macchine utensili e delle tecnologie di produzione. Aiuta le aziende ad accedere a nuovi mercati, a rafforzare la propria competitività e ad aumentare la visibilità a livello internazionale. Questo ruolo rende la fiera una piattaforma importante per il futuro del settore».

Osman Fatih İğrek, Presidente della Turkish Machine Manufacturers Association (MİB), ha dichiarato: «Tecnologia, capacità produttiva e collaborazione sono elementi fondamentali per una crescita sostenibile nel settore della meccanica. MAKTEK Eurasia crea un contesto in cui questi fattori si incontrano, permettendo al comparto di consolidare le proprie capacità attuali e, allo stesso tempo, di contribuire a definirne il futuro».

Cresce la partecipazione internazionale

MAKTEK Eurasia 2026 è organizzata da Tüyap Fairs and Exhibitions Organization Inc. in collaborazione con TİAD, con il supporto di MİB e del Ministero del Commercio turco. Oltre alla Turchia, parteciperanno aziende, marchi e rappresentanti provenienti da più di 30 Paesi.

Produttori di Italia, Germania, Svizzera, Corea del Sud, Taiwan, Francia, Cina, Hong Kong e Bulgaria saranno presenti con stand propri. Questa formula consentirà agli operatori del settore meccanico di conoscere direttamente le tecnologie produttive presentate dai costruttori, insieme alle proposte degli altri rappresentanti dell’industria.

Le tecnologie produttive al centro della scena

Le macchine utensili rappresentano una base produttiva fondamentale per numerosi settori, dall’automotive alla difesa, dall’aerospazio all’energia, fino agli elettrodomestici e alle tecnologie medicali. Per questo motivo, la manifestazione assume una portata più ampia, che va oltre il solo comparto della meccanica.

L’esposizione comprenderà sistemi CNC di nuova generazione, soluzioni di robotica e automazione, tecnologie per la produzione digitale e applicazioni per la smart factory. Saranno inoltre presentate soluzioni legate a Industria 4.0 e Industria 5.0, tecnologie digital twin e sistemi produttivi basati sull’utilizzo dei dati.

Durante l’evento, numerosi marchi internazionali dovrebbero presentare in anteprima mondiale o per il mercato turco nuovi prodotti. Il tema dell’edizione 2026, “DAHA”, richiama un approccio alla produzione orientato a essere più veloce, più efficiente, più preciso e più intelligente.

MAKTEKVERSE amplia il format della manifestazione

MAKTEKVERSE aggiungerà una componente più esperienziale al tradizionale format fieristico. Nella Tech-Force Area, studenti, giovani ingegneri e start-up potranno confrontarsi con tecnologie innovative per la produzione, mentre la Effect-Force Area riunirà esponenti del settore per favorire la condivisione di conoscenze ed esperienze.

Il programma comprenderà anche il CNC Machine Tools Conversation, moderato dall’ingegnere meccanico M. Sinan Çalık. Queste iniziative affiancheranno l’esposizione principale, senza modificare il focus centrale della manifestazione sulle tecnologie per la produzione.

Per le aziende italiane della meccanica e per i professionisti del settore industriale, MAKTEK Eurasia 2026 unisce la partecipazione diretta di espositori italiani a una superficie espositiva già completamente occupata. La presenza di operatori internazionali conferisce inoltre all’evento di Istanbul una particolare rilevanza per chi segue l’evoluzione delle tecnologie produttive e l’attività dei fornitori nell’ampio mercato eurasiatico.

Contatti

Emirhan Boyacı

emirhanboyaci@tuyap.com.tr

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